“Questa è associazione a delinquere. Ora la legge”

«Ora vediamo se Pd, 5Stelle e Avs voteranno la nostra proposta di legge...».

Quale?

«Chiediamo che venga introdotto il reato di associazione a delinquere finalizzata all’aggressione delle forze dell’ordine e alla devastazione. Se anche per la sinistra questi sono delinquenti, e non ne dubito, non avranno problemi a votare il testo».

Parliamo con Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze.

Quando verrà calendarizzata la proposta?

«Vogliamo riuscirci entro fine anno. Dopo l’ennesima follia di Milano è necessario».

Il sindaco Sala ha attaccato il governo. Ha detto che c’era poca polizia.

«È lo stesso che in passato ha detto che le città non andavano militarizzate? La verità è che gli agenti non possono più nemmeno usare il manganello, hanno paura».

Molti a sinistra sostengono che quelli in piazza erano solo dei «ragazzini».

«Sono delinquenti, punto. Non c’è un’altra definizione per chi attacca le forze dell’ordine, devasta e ruba. E mi faccia aggiungere una cosa...».

Prego.

«Ho sentito Schlein e Bonaccini, per carità, rispetto a prima hanno fatto un passo avanti nella condanna. Però c’è sempre un “però”. La capogruppo del Pd, Braga, aggiunge che “i giovani vanno capiti”. Furfaro dichiara che quei ragazzi non vengono ascoltati. La condanna non c’è, inutile girarci attorno».

Torniamo alla proposta di legge.

«Questa nuova fattispecie di reato affiancherebbe i reati già previsti dal Codice penale dando alla magistratura ulteriori elementi per convalidare arresti e indagare con più tranquillità. Vogliamo l’arresto differito anche per i minorenni, che rappresentano l’80% dei fermati a Milano».

La sinistra dice che i quattro decreti sicurezza non sono bastati.

«Ne faremo un quinto. Se serve anche un sesto. Di certo non ne faremo uno in meno. Solo questa sinistra può pensare che il problema si risolva allargando le maglie anziché stringerle».