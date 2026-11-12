“Razzista”. L’attacco choc di Majorino alla cronista del Giornale

“Razzista”, così ha pensato di definirmi Pierfrancesco Majorino, il futuro candidato sindaco del Pd a Milano. L’esponente dem ha infatti diffuso sui propri social un video dai toni durissimi in cui, come sfondo, c’è il video che ho realizzato per Il Giornale in cui denunciavamo il “bangla tour” che stava portando avanti. Evidentemente, per Majorino la libertà di stampa è un principio sacrosanto soltanto quando le inchieste riguardano gli avversari politici. Quando invece un giornalista accende i riflettori sulle strategie del Partito democratico, sulle sue alleanze e sui rapporti che alcuni suoi esponenti intrattengono con determinate comunità, il diritto di cronaca diventa improvvisamente un problema. E la risposta non è una smentita, ma un’accusa di razzismo. Proprio da quella sinistra che si proclama quotidianamente paladina della libertà d’informazione e che denuncia ogni presunto tentativo di intimidire o delegittimare i giornalisti.

Ma soprattutto Majorino sembra voler eludere il punto centrale dell’inchiesta. I rapporti tra settori della sinistra milanese e nazionale e alcune organizzazioni riconducibili all’islam politico non sono fantasie. Ci sono incontri pubblici, iniziative politiche e interlocuzioni con rappresentanti di queste realtà che costituiscono parte di una strategia oramai manifesta. È su questa rete di relazioni che si concentra l’attenzione giornalistica. Ed è proprio attraverso la ricostruzione dei singoli collegamenti che si può verificare se esista un’intesa politica strutturata, quali interessi la sostengano e quali obiettivi persegua. Gridare al razzismo per intimidire è inutile. Così come lo è provando a mettere all’indice un giornalista.

Se un esponente politico costruisce relazioni con associazioni e rappresentanti, è legittimo chiedersi chi siano i suoi interlocutori, quali posizioni sostengano e quale peso possano assumere nelle scelte politiche ed elettorali. Majorino, invece, preferisce spostare il confronto su un terreno completamente diverso. “C’è chi pensa che non hanno diritto di parola. E che vanno bene solo quando stanno in un cantiere a spaccarsi la schiena o puliscono i gabinetti”, scrive riferendosi ai cittadini bengalesi. Una ricostruzione che respingo integralmente e che ritengo fortemente strumentale. Non ho mai sostenuto che i bengalesi non abbiano diritto di parola, che non possano partecipare alla vita pubblica o che debbano essere relegati a determinati lavori. Il punto è un altro, e Majorino lo sa bene. Allora risponda nel merito. Spieghi quali interlocutori politici e associativi sta coinvolgendo, quali richieste gli vengono presentate e quale ruolo avranno queste realtà nel futuro della città ove mai fosse lui il sindaco.