Sala macchia i militari: “Uno spot”

Anche Milano ha ricordato ieri le vittime della strage di Nassiriya, 23 anni fa un’esplosione devastante colpì la base dei Carabinieri italiani in Iraq uccidendo undici carabinieri, cinque militari, due civili e nove cittadini iracheni. «C’era anche un milanese tra le vittime - ha ricordato ieri Beppe Sala alla posa delle corone -, il ricordo è molto vivo, purtroppo quando si porta in giro per il mondo l’onore dell’Italia a volte si rischia di pagare un prezzo altissimo per cui è veramente importante essere qui ogni anno a ricordare degli italiani che erano lì per servire il Paese in una missione di pace e sono stati aggrediti in modo vigliacco». Ma il sindaco non ha perso tempo, un minuto dopo, per contestare la proroga dal 31 dicembre a fine marzo dei 500 militari in più inviati dal governo dopo i disordini del 17 e 18 ottobre. Un tempismo imperfetto, diciamo pure una gaffe, contestata subito (anche) nei contenuti dal centrodestra. «Quando mi è stata prospettata la soluzione dei parà e mi è stato detto con chiarezza che non c’erano alternative, altre forze dell’ordine, ho detto subito di sì» premette. E d’altra parte proprio lui aveva sostenuto che durante i disordini in piazza Duomo gli agenti fossero «in numero esiguo». L’intesa, continua Sala, «era fino a dicembre, sono rimasto sorpreso non solo e non tanto della proroga di tre mesi, inserita in un decreto» ma «ho capito che dai vertici dell’esercito al prefetto al questore, nessuno sapeva nulla. Su questioni così delicate è buonsenso coinvolgere le realtà locali». E arriva la bordata: «I militari ci sono solo a Milano, cosa vogliamo dire, che Milano è pericolosa mentre Roma, Torino o Bologna no? Suona come una mossa elettorale, obiettivamente». Posto che a Roma, Torino e Bologna (per citare) i dispositivi di Strade Sicure sono attivi, i soldati sono presenti, non perde tempo il centrodestra per ricordare a Sala che l’emergenza sicurezza non nasce certo il 17-18 ottobre e il capoluogo da anni guida la classifica delle grandi città con più reati (fonte Sole24Ore). In compenso, sull’onda «anti militarizzazione» cavalcata dai possibili candidati alle primarie, da Mario Calabresi al Pd Pierfrancesco Majorino, Sala assicura che nel bilancio di previsione 2027 «proporremo più risorse per assumere educatori, negli anni passati le abbiamo dedicate all’aumento dei vigili, ora è il caso di cambiare direzione».

«Sala è contrario alla permanenza della soldati e dice che sono uno spot? Parole ridicole e ancora più gravi - sottolinea il deputato FdI Riccardo De Corato - perchè rilasciate durante la commemorazione per la strage di Nassiriya. E la prova definitiva di come il centrosinistra, vittima di ideologia incurabile, alla sola parola sicurezza entri in crisi. Al posto di essere grato al governo Meloni rincorre Majorino. Milano è il capoluogo più pericoloso d’Italia, non solo di Roma, Torino e Bologna». Per il segretario provinciale della Lega Samuele Piscina «invece di polemizzare e fare dietrologia istituzionale ringrazi che il governo pone la sicurezza dei milanesi al primo posto, supplendo alle evidenti carenze della giunata Pd». I militari in più, «con il nuovo modello di pattugliamento dinamico, hanno rafforzato la deterrenza e contribuito a restituire ai milanesi un diritto sacrosanto: vivere gli spazi pubblici in sicurezza - sottolinea il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, proposto da Fi come candidato sindaco -. Non vedo ragioni, se non ideologiche, per fare polemica. La domanda è semplice: dopo le devastazioni del 17 e 18 ottobre ci sono stati altri scontri, e saccheggi? No. La sicurezza non è un orpello ma un bene primario. La sinistra vive un cortocircuito che fa parte della sua storia politica. Per noi, vedere le divise per strada significa vedere lo Stato. E lo Stato siamo tutti noi».