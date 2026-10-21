Al via in Prefettura a Milano il vertice su ordine e sicurezza pubblica con Salvini e Piantedosi

È iniziata in Prefettura a Milano la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dopo gli scontri e gli atti vandalici che hanno interessato il centro città tra sabato e domenica. Al vertice, oltre al prefetto Claudio Sgaraglia, sono presenti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco Giuseppe Sala e il capo della polizia Vittorio Pisani.

Alla riunione partecipa anche il vicepremier Matteo Salvini, la cui presenza non era stata annunciata. Al tavolo siedono inoltre il procuratore capo di Milano Marcello Viola, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Luca Villa, il questore Bruno Megale, il comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli e il comandante di «Strade Sicure» Francesco Lamura, insieme ai vertici delle forze dell’ordine.

Al centro dell’incontro le misure da adottare dopo le violenze e i danneggiamenti del fine settimana. Piantedosi ha già annunciato l’invio a Milano di 500 militari, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e la presenza sul territorio.