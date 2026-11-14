“Si devono vergognare”. La verità di Carlo Fidanza sulla “rivolta” dei bot

Il caos di Microsoft ha causato diversi problemi collaterali e tra quelli più curiosi parrebbe esserci la cosiddetta “rivolta” dei bot, ossia dei profili falsi che popolano il web, che spesso vengono usati per aumentare l’engagement dei profili attraverso follow strategici e commenti. Tuttavia, con il blocco dei sistemi, pare che i bot abbiano iniziato a rifiutarsi di rispondere ai comandi per i quali sono stati addestrati, che in questo caso avrebbero avuto uno scopo diametralmente opposto: “Non posso scrivere uno specifico messaggio finalizzato a convincere specifici eurodeputati a sostenere una proposta legislativa”, si legge sotto i profili.

Tra i colpiti da questo genere di commenti c’è anche l’onorevole Carlo Fidanza, che con un video social ha spiegato che gli “autori, evidentemente, sono bot che hanno avuto da qualcuno l’ordine di provare a convincermi a votare in un certo modo al Parlamento europeo. Non sono l’unico, è successo anche a colleghi del Pd, membri come me della commissione agricoltura a Bruxelles”. L’europarlamentare di FdI ha spiegato anche che “non è nemmeno una novità, siamo spesso oggetto di campagne simili sia sui social che con migliaia di email che invadono le nostre caselle di posta elettronica. Nel caso degli eurodeputati, in particolare di quelli che si occupano di agricoltura, quasi sempre questo avviene ad opera di centrali del mondo ultra ambientalista e ultra animalista”. Ma stavolta “i bot si sono ribellati, pare a seguito dei recenti guasti ad alcuni noti sistemi operativi e hanno svelato il piano originario e gli ordini che avevano ricevuto”.

Fidanza sottolinea come tutto questo sia “preoccupante, così come è preoccupante che alcuni politici e giornali di sinistra stiano insinuando che l’ordine ai bot lo abbiamo dato noi e che ci sia addirittura una campagna della destra. Mentre semplicemente i politici che si sono ritrovati questi messaggi sotto ai propri post sono i bersagli di questi attacchi o di queste campagne di condizionamento”. Quindi, è la conclusione dell’eurodeputato, “chi racconta il contrario, chi arriva a sovvertire la verità, scambiando le vittime per i carnefici, dandoci in pasto l’opinione pubblica come se fossimo noi ad aver ordito queste campagne di bot, si dovrebbe soltanto vergognare”. L’ipotesi di Carlo Fidanza parrebbe la più accreditata in tal senso, sicuramente non regge quella che vede i politici pagare per ricevere commenti, che però in cambio si trovano con questo tipo di reazioni da parte dei bot. L’altra ipotesi altrettanto plausibile è quella che vede quei “bot” addestrati per lasciare esattamente quei messaggi, facendo credere che si ribellano ai loro “mandanti”: una versione che trova riscontro nei tanti che, oggi, hanno gridato allo scandalo ma col bersaglio sbagliato.