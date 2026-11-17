L’ipocrisia è un apostrofo rossoverde tra le parole Alleanza Verdi Sinistra. Il cartello elettorale di Bonelli e Fratoianni ha cacciato Alaeddine Kaabouri, consigliere comunale di Thiene – nel Vicentino – per aver difeso pubblicamente Youssef Siher, indagato per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. Perché i leader di Avs non hanno espulso Ilaria Salis o Mimmo Lucano, che a loro volta hanno difeso il creatore della chat “Movimento 17 ottobre” nata l’indomani delle devastazioni di Milano? Kaabouri, italo-tunisino, dopo l’arresto di Siher ha pubblicato alcuni “post” di «solidarietà» alla presunta mente delle violenze. Tre settimane dopo, sempre sui social, il consigliere comunale ha spiegato: «Avs ha deciso che non potrò più rappresentare il partito. Le idee non si espellono. Mi è stato comunicato che Avs ha deciso di prendere le distanze da me come consigliere». Poi l’accusa: «Pochi decidono dall’alto e gli altri subiscono (...) In questi meccanismi si manifesta il razzismo sistemico».

Centinaia i commenti di protesta contro Avs. E contro il partito s’è scagliata pure Flavia Gaudiano, consigliere di Rivalta di Torino: «Hanno preso le distanze anche da me quando ho pubblicato il post sui fatti della manifestazione in sostegno ad Askatasuna. Siccome il post criticava la propaganda politica strumentalizzando la polizia, sono spariti. Ho subìto attacchi sessisti e minacce (...) andrò a processo per un post (...) con una tessera in tasca dei Verdi e la candidatura appoggiata da Fratoianni. Mi hanno lasciata sola». Askatasuna è il centro sociale, spesso al centro di indagini, difeso dal deputato di Avs Marco Grimaldi il quale manifesta coi disobbedienti. Grimaldi ha anche giustificato tre minorenni arrestati perché avevano delle molotov, «bottigliette d’alcol con lo stoppino»: «Mi hanno assicurato che non volevano fare male a nessuno». Torniamo a Siher, che la Salis ha definito «capro espiatorio ideale»: «La repressione del governo, che sta incontrando una tempesta di proteste, sta raggiungendo livelli inauditi». Così invece l’indomani delle piazze in Francia: «In Italia ci sarebbero le ragioni per una mobilitazione di questa portata». Bonelli e Fratoianni tacciono. Ilaria, come sta spiegando il Giornale, ha in mano la base elettorale di Avs, ossia centri sociali e islamisti. I due non possono dirle niente: temono che il loro euro-prodigio si prenda tutto il partito.

Se fossero coerenti, e credibili, Bonelli e Fratoianni avrebbero cacciato pure l’eurodeputato Mimmo Lucano. Lui per Siher aveva invocato una candidatura. Ma i voti del condannato Mimmo servono.