Sicurezza stradale, Meloni: “Priorità è impedire altre vite spezzate”

In occasione della Giornata mondiale e nazionale in memoria delle vittime della strada, Giorgia Meloni ha voluto lasciare un messaggio perché, questa occasione, “il nostro abbraccio va a tutti i famigliari delle vittime e a quanti di loro hanno deciso di trasformare la memoria in impegno attivo, fondando organizzazioni e promuovendo iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Come ha fatto Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry, tragicamente scomparsa a Roma nel 2018, che ha dedicato a sua figlia un’associazione impegnata su questo fronte e che si occupa in particolare della sicurezza di chi viaggia su due ruote”.

Purtroppo, ha aggiunto la premier, “nessuno potrà restituire loro chi non c’è più, ma raccontare le storie e sensibilizzare i cittadini su quello che è accaduto può essere decisivo per salvare altre vite. È un impegno preziosissimo, che le Istituzioni riconoscono e che continueranno a valorizzare. Perché la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa, e solo insieme è possibile raggiungere l’obiettivo”. La premier ha poi aggiunto: “Onorare il ricordo delle vittime, essere al fianco dei loro cari e delle loro famiglie, rinnovare l’impegno per impedire che altre vite possano essere spezzate sulle nostre strade. Questo è il messaggio che ribadiamo oggi, in occasione della Giornata mondiale e nazionale in memoria delle vittime della strada”. Perché, ha spiegato, “la sicurezza stradale è una priorità e si fonda sull’educazione, sulla formazione e sulla promozione di comportamenti consapevoli. Perché la sicurezza non comincia quando ci si mette alla guida, ma nel momento in cui si impara che il rispetto delle regole è la precondizione per proteggere la propria vita e quella degli altri”.

Ovviamente, sul tema è intervenuto anche il Ministero delle Infrastrutture, ricordando che “la strada dovrebbe unire. Troppo spesso ci separa”. Per il ministro Matteo Salvini, sottolinea il Mit in una nota, “la sicurezza stradale è una priorità: l’obiettivo è continuare a ridurre il numero di vittime, incidenti e ferite. Ogni vita spezzata lascia un’assenza nelle famiglie e nelle comunità. Ricordarla significa anche lavorare perché altre tragedie non si ripetano”. Quindi, “educare alla sicurezza, rendere consapevoli dei rischi e prevenire i comportamenti pericolosi sono azioni essenziali per proteggere chi guida, chi viaggia su due ruote e chi si muove a piedi. La memoria delle vittime richiama a una responsabilità quotidiana, delle istituzioni e di ciascuno: fare in modo che ogni persona possa tornare a casa”.