Silvia Sardone: “La rivoluzione verde? La farò io”

Classe 1982, laureata (a pieni voti) in Giurisprudenza alla Bocconi, vicesegretaria della Lega, eurodeputata e da 21 anni consigliera a Milano, dieci in Zona 2 e undici a Palazzo Marino. «E sogno di diventare sindaco della mia città dalla prima campagna per il Municipio» assicura Silvia Sardone, proposta dalla Lega come candidata del centrodestra.

I nomi sul tavolo dei leader sono il suo, quello di Matteo Perego (Fi) e di Maurizio Lupi (Nm). Quando arriverà la scelta?

«Nei miei auspici, ieri. La sinistra litiga e se avessimo già il nome, a prescindere che sia io o un altro, avremmo un grande vantaggio competitivo che stupidamente stiamo perdendo».

Tra gli alleati chi solleva dubbi sul suo nome dice che «a Milano serve un moderato». Cosa risponde?

«Se essere moderato vuol dire non lottare per le proprie idee, non lo sono. Se significa essere pragmatico, avere la capacità di dialogare con tutti e poi compiere la scelta migliore per la città, allora sono moderata».

Matteo Salvini assicura che è già al lavoro con una squadra di tecnici.

«Abbiamo quasi chiuso il programma elettorale della Lega e hanno collaborato architetti, ingegneri, medici, molte professionalità milanesi».

Ha già in mente qualche nome per la squadra di giunta in caso di vittoria?

«Li ho in mente ma non li faccio per scelta, intanto perchè non sono ancora la candidata e avendo fatto tante campagne andando a caccia di preferenze, credo che vada premiato il merito. Fare prima nomi esterni, che possono avere anche altri ruoli che ho in mente, è come svilire le competenze di chi, magari da anni, lavora al massimo in Consiglio e sicuramente emergerà chi si darà particolarmente da fare in campagna».

Parliamo dei programmi, allora. Un tema clou sarà la mobilità: dalle Ztl alle ciclabili, cosa ha in mente?

«La giunta Sala ha ideologicamente bloccato le auto senza offrire reali alternative, ha tagliato corse. Partirei dal rafforzamento dei mezzi, allungherei gli orari, è impensabile che neanche la M1 sia aperta di notte, serve anche a tanti lavoratori. E alcune Ztl sono folli, a partire dall’Isola. E non sono contro le piste ma a favore di una mobilità per tutti: perchè farla in viale Monza, bloccando il traffico, quando puoi utilizzare le vie laterali. E il sindaco di Milano è anche il sindaco metropolitano, bisogna realizzare parcheggi di interscambio insieme ai Comuni dell’hinterland».

Le piazze tattiche hanno vita breve?

«Alcune non hanno senso e la sinistra pensa che basti buttare un po’ di colore a terra per abbellire le piazze. Siamo la capitale del design e non abbiamo un Design District sul modello di Miami. Possiamo fare un accordo pubblico-privato, far adottare alcuni quartieri o piazze e riempirle di installazioni».

La giunta Sala si era presentata come la giunta green.

«Ma la città non è curata, ogni volta che piove cadono alberi. Anni fa il Comune aveva una gara d’appalto per il verde che ci invidiavano, il taglio al centimetro, volevamo una città bella. Ora si sono inventati gli sfalci ridotti, hanno fatto i restyling delle piazze senza un’aiuola. La vera rivoluzione verde la faremo noi».

Il Pd Majorino e Calabresi stanno «rottamando» Sala e promettono discontinuità, sono credibili?

«Majorino ha fatto parte della giunta Sala. Calabresi è uscito dall’ufficio del sindaco lunedì, sarà andato a prendere le misure? Scherzi a parte, ricordo che la squadra non cambia».

Sul nuovo stadio di San Siro la sinistra è in cortocircuito. La vede come La Russa, si può fare il nuovo stadio e salvare il Meazza?

«Oggi mezzo Pd contesta il piano ma l’hanno votato loro, un po’ di coerenza. Se dovessi diventare sindaco sarà uno dei primi dossier che affronterò. Siamo tutti d’accordo che uno stadio nuovo e adeguato ai tempi è necessario. Dobbiamo dialogare in maniera pragmatica con le squadre sia sull’aspetto della demolizione e dell’impatto ambientale, sia perché il Meazza è un simbolo per i milanesi e bisogna tentare in tutti i modi di preservarlo. E soprattutto dovrà essere uno stadio accessibile veramente a tutti, comprendiamo tutti che i club fanno un enorme investimento e devono far quadrare i conti ma chiederemo un impegno in questo senso. E il quartiere dovrà avere un ritorno in termini di sport, servizi, sicurezza».

Sicurezza, è uno dei suoi cavalli di battaglia. Ma quanto può incidere davvero un sindaco?

«Molto, gli strumenti li ha eccome. Sala ha trattato i vigili come esattori delle multe, ora si è inventato pure la caccia ai palloncini di plastica al parco. Io potenzierei presidi notturni e controlli sui mezzi, la 90/91 è diventata la linea dello spaccio. Voglio una città in cui posso salire sul bus senza bisogno di tenere la mano sulla zip della borsetta. Attiverei o rafforzerei nuclei operativi ad hoc, sicuramente quello dedicato agli sgomberi abusivi. Sui mezzi reintrodurrei anche il controllore a bordo e basta con il salto del tornello in metrò».

Vede una moschea nel futuro di Milano?

«Quelle abusive vanno chiuse tutte, immediatamente. Perchè ci siano moschee regolari in Italia ci deve essere un’intesa con lo Stato e devono sottostare a determinati criteri: albo degli imam, sermoni in italiano, certezza della provenienza dei fondi. Soprattutto, sono contraria ai ghetti islamici. Abito in fondo a via Padova, ci sono quattro moschee e al mercato sono l’unica senza velo, non credo che sia questo il modello di integrazione».