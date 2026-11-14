Soste nel posto per disabili e poi in quello del Comune senza multa: si dimette il vicesindaco di Bari

Due parcheggi vietati, le polemiche e infine le dimissioni. Si chiude così il caso di Giovanna Iacovone, vicesindaco e assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Bari, finita al centro delle critiche per aver lasciato la propria automobile in spazi riservati. La decisione è arrivata dopo la sfiducia del sindaco Vito Leccese, che due giorni fa aveva contestato alla sua vice una condotta ritenuta incompatibile con le responsabilità istituzionali ricoperte.

A innescare il caso erano stati due episodi. Il primo risale a settembre, quando la Iacovone aveva parcheggiato l’auto in uno stallo riservato alle persone con disabilità, lungo corso Vittorio Emanuele. Nei giorni scorsi si è verificato un secondo episodio, sempre nella stessa strada: questa volta la vettura era stata lasciata in uno spazio destinato alle auto di servizio del Comune. Una doppia violazione che ha alimentato le polemiche sui social e sui media locali, fino a provocare una crisi all’interno dell’amministrazione.

Dopo un lungo confronto con la Iacovone, il primo cittadino aveva deciso di ritirarle la fiducia. Il vicesindaco aveva chiesto 48 ore per consultare le forze politiche che ne avevano sostenuto la nomina e valutare il da farsi. Alla fine è arrivato il passo indietro, ufficializzato attraverso la diffusione della lettera di dimissioni indirizzata al sindaco.

La vicenda ha avuto anche ripercussioni politiche. La Iacovone è espressione della Convenzione per Bari, di cui fa parte l’associazione La Giusta Causa, che aveva reagito duramente alla decisione di Leccese. L’associazione aveva definito la sfiducia “grave” e “irricevibile”, annunciando una serie di incontri con consiglieri comunali e liste per verificare “se permangono le condizioni del patto di governo”. Di tutt’altro avviso il sindaco, che aveva cercato di circoscrivere la vicenda alle responsabilità individuali della sua vice, precisando che la sfiducia aveva “natura esclusivamente istituzionale ed etica, del tutto estranea alle dinamiche politiche”.

Le dimissioni aprono ora una nuova fase per gli equilibri della maggioranza barese. La Iacovone ha annunciato una conferenza stampa alle 18.30, insieme al consigliere Michele Laforgia, nella sede dell’associazione La Giusta Causa. Sarà l’occasione per chiarire le ragioni della decisione e le possibili conseguenze politiche della rottura con il sindaco.