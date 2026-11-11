Stadio, Sala attacca il Pd. “Nessun ripensamento”

«Rispetto l’opinione del consiglio ma l’aula rispetterà il fatto che io non intendo avere ripensamenti. Ne parleremo anche in giunta ma ne abbiamo parlato tre anni onestamente, per cui il Pd faccia quello che ritiene». La replica del sindaco Beppe Sala, dopo l’approvazione lunedì sera di un ordine del giorno che chiede la sospensione della Valutazione di impatto ambientale del nuovo stadio di San Siro, già in corso, per integrarla con quella dell’impatto a livello sanitario (Vis) sul quartiere è tranchant. Il Pd faccia quello che ritiene è il messaggio ai consiglieri che hanno votato a favore o sono usciti. «Io, ripeto, faccio quello che ritengo» e «vuol dire continuare ad essere un uomo coerente che ha impostato le cose in un certo modo dopo lunghissime discussioni». Punto. Dopo il cortocircuito della sinistra, Ignazio La Russa ha definito la maggioranza milanese «scassata». «Pensi alla sua parte politica» sbotta Sala, che però ammette: «É evidente che continuare a rimettere in discussione la questione stadio è un regalo alla destra, che infatti sottolinea subito che c’è un cortocircuito». Ma da sinistra arrivano altre stoccate. «Leggere che andrà avanti senza ripensamenti e non tollera che si rimetta in discussione la vicenda provoca sconforto e preoccupazione» al consigliere Pd Alessandro Giungi, primo firmatario dell’odg, «se Sala fosse stato in aula (luogo che frequenta molto poco) forse si sarebbe reso conto che la discussione è stata tutta sulle conseguenze ambientali e gli impatti sulla salute dei cittadini. Come sindaco avrebbe il dovere di pretendere il massimo dell’informazione e della chiarezza. Assisto allibito a un sindaco che mostra enorme insofferenza, se non peggio, verso il Consiglio, probabilmente l’ha scambiato per un cda». Enrico Fedrighini punge: «Sala è appassionato di rendering, noi della salute dei cittadini».