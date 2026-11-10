Stangata sui palloncini, l’assessore “sommersa”

Occhio alla stangata nei parchi, con il nuovo regolamento del verde scatteranno multe da 40 a 240 euro per chi usa nei parchi coriandoli e palloncini di plastica o gonfiabili. Lotta dura alle baby feste. Stop agli sparacoriandoli, via libera solo ai materiali bio. I consiglieri della Lega per protesta ieri hanno «sommerso» di palloncini l’assessore al Verde Elena Grandi, seduta ai banchi della giunta. «Mentre Milano affronta problemi enormi, alberi che crollano e parchi abbandonati all’incuria, la priorità della sinistra è fare la guerra ai bambini con i palloncini - afferma il consigliere e segretario provinciale della Lega, Samuele Piscina -. Abbiamo voluto ricordare all’assessore cosa significhi la gioia infantile. Evidentemente a Palazzo Marino preferiscono concentrarsi su divieti assurdi e sanzioni punitive». Un accanimento inspiegabile che come Lega combatteremo con ogni mezzo in Consiglio». Sanzioni fino a 240 euro anche per chi porta il cane nella aree «a sfalcio ridotto».

E a proposito di proteste, ieri un comitato di residenti ha manifestato contro l’estensione della piazza «tattica» Sicilia e la pedonalizzazione di via Sacco. Hanno partecipato gli esponenti Fdi Deborah Dell’Acqua, Chiara Valcepina, Simone Orlandi, Marco Cagnolati, e la capogruppo di Noi Moderati Mariangela Padalino. Il messaggio: «No a una riqualificazione che penalizza i cittadini».