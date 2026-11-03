Superbonus, l’ultimo conto da 20 miliardi firmato Conte: cosa succederà alle casse dello Stato nei prossimi 10 anni

Il Superbonus 110% continua a far sentire i suoi effetti sui conti pubblici italiani, costringendo il governo a ridisegnare la mappa dei rimborsi fiscali per evitare sia il rischio di subire un pesante choc di cassa che quello di non avere le adeguate coperture per la manovra. “Le quote annuali utilizzabili in compensazione nell’anno 2027 dei crediti d’imposta, derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese sostenute nell’anno 2023 sono a loro volta ripartite in dieci rate annuali di pari importo”, si legge nel testo del disegno di legge di Bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri.

Al centro del dibattito economico legato alla nuova manovra c’è la cifra di 20,5 miliardi di euro di crediti d’imposta che banche, imprese e intermediari finanziari avrebbero dovuto portare in compensazione fiscale interamente nel corso del prossimo anno. Per alleggerire la pressione immediata sulle casse dello Stato, l’esecutivo ha introdotto una misura drastica, decidendo di spalmare questa maxi-rata in 10 anni, estendendo pertanto i rimborsi fino al 2036.

Per comprendere la natura di questo intervento, è necessario fare un passo indietro al funzionamento originario del meccanismo di detrazione. I crediti finiti nel mirino della manovra sono quelli legati alle spese per i cantieri sostenute nell’anno 2023, specificamente quelli nati tramite le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Secondo la normativa dell’epoca, questi crediti dovevano essere scalati tramite il modello F24 in quattro quote annuali costanti (2024, 2025, 2026 e 2027). Il 2027 sarebbe dovuto essere, pertanto, l’anno della quarta e ultima rata: un gigantesco “conto” cumulato da oltre 20,5 miliardi di euro pronto a gravare sull’Erario.

La scelta del Governo, formalizzata nella relazione tecnica del disegno di legge di Bilancio, non cancella il bonus ma ne rallenta la riscossione: “Le compensazioni utilizzabili nel 2027 per i crediti d’imposta in esame sono stimate in 20.537 milioni”, si legge ancora. Quella singola quota prevista per il 2027 viene frammentata in dieci rate uguali da circa 2,05 miliardi di euro all’anno. Di fatto, chi possiede questi crediti si vedrà restituire nel 2027 solo il 10% di quanto pianificato, e dovrà attendere fino al 2036 per recuperare il restante 90%. Sono esclusi dal provvedimento i contribuenti che avevano optato autonomamente per la rateizzazione decennale, i quali hanno già iniziato a incassare dal 2024 la prima tranche e otterranno l’ultima nel 2033.

Dal punto di vista della contabilità pubblica, l’operazione non produce variazioni sul deficit, l’indebitamento netto, in quanto l’intero costo macroeconomico della misura è già stato registrato nei bilanci del 2023, l’anno in cui le spese edilizie sono state effettivamente sostenute. Spalmando la somma, l’impatto sul gettito del 2027 scende a 2,05 miliardi, liberando di fatto oltre 18 miliardi di liquidità d’incasso per quell’anno.