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Supercat Show, Biancofiore: “Bauking è l’unica OTA al mondo che fa viaggiare anche i gatti con click senza stress”

La senatrice Michaela Biancofiore, nella sua qualità di founder e president della sua Start Up per coloro che viaggiano con un animale domestico, è intervenuta oggi al SuperCat Show, la mostra felina internazionale in corso alla Nuova Fiera di Roma

Redazione web
Biancofiore
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Su gradito invito degli organizzatori, la senatrice Michaela Biancofiore, nella sua qualità di founder e president della sua Start Up per coloro che viaggiano con un animale domestico, è intervenuta oggi al SuperCat Show, la mostra felina internazionale in corso alla Nuova Fiera di Roma, alla quale le è stato chiesto di parlare di Bauking, il portale di prenotazioni online dedicata al turismo pet tourism.

«Ringrazio gli organizzatori per avermi invitata a raccontare Bauking a chi conosce e ama i gatti, che noi abbiamo messo nel nostro logo. Siamo l’unica OTA al mondo che consente di organizzare on demand, con un click e senza stress, un viaggio anche con il proprio gatto. Lo aggiungi tra i viaggiatori, trovi gli alberghi che lo ospitano e soprattutto scopri come lo ospitano attraverso i nostri filtri dedicati: quali camere sono disponibili, quali regole si applicano, quanto costa e quali servizi offre la struttura, dalla lettiera automatica all’albero gatto, al kat kit, se necessita un’assicurazione.Sono informazioni che nessuno da e fanno la differenza quando scegli dove prenotare e soprattutto se».

Biancofiore
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«I nostri animali sono parte della famiglia e partire senza di loro non è una vacanza, ma organizzarla non può essere un calvario. È la stessa convinzione che guida il mio impegno in Parlamento. Ai “padroni di gatti e di cani” presenti ho poi rinnovato la mia promessa come politico, Continuerò a battermi per “sguinzagliarecieli, ovvero le compagnie aeree” affinché accettino gli animali a bordo in cabina come normali passeggeri dotati di passaporto e di vaccinazioni a differenza degli umani, perché possano viaggiare accanto a noi, una richiesta che arriva da milioni di famiglie con un Pet al mondo e che aiuterebbe anche le compagnie aeree a marginare visto il delicato periodo storico che stanno attraversando tra caro carburanti e allarmi bombe.

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Il Pet tourism infatti, ancora guardato con inspiegabile diffidenza dal mondo HORECA e dei trasporti, cresce 3 volte più del turismo tradizionale, raggiungendo picchi del 13/14% in Asia Oceania, frenato appunto ancora dalle agenzie dell’aviazione civile, tranne l’Enac italiana, che male interpretano la convenzione di Montreal sulla sicurezza aerea che risale al 1999, parificando i nostri animali a vero e propri bagagli, a mano o in stiva. Convenzione che non parla proprio di animali e la cui interpretazione dei regolamentatori dell’aviazione civile non rispetta né il TFUE dell’Unione europea , né la stragrande maggioranza delle legislazioni europee e internazionali che tutelano gli animali domestici nei trasporti e li riconoscono come esseri senzienti . Vi è un totale cambio di filosofia nel mondo rispetto al ruolo dell’animale domestico, specie nel turismo. Si è passati dal viaggiare con l’animale domestico a considerarlo un vero e proprio compagno di viaggio, spero che Bauking accompagni il mondo del turismo internazionale e dell’aviazione civile, a far proprio questo cambiamento epocale, che è anche un business che si stima possa raggiungere la cifra monster di 500 miliardi nel mondo di fatturato al 2032.

«Il SuperCat Show è un’occasione preziosa per conoscere meglio i gatti, imparare a rispettarne le esigenze e coltivare la passione per i felini comune a milioni di persone. Il mio ringraziamento va agli organizzatori dell’evento, alle associazioni, ai veterinari e a tutti i volontari che si prendono cura ogni giorno degli animali. Continuerò la lotta quotidiana per la loro tutela, contro ogni forma di maltrattamento e perché chi li accoglie comprenda fino in fondo la responsabilità di questa scelta. Entrare in una famiglia deve significare trovare amore e protezione per tutta la vita, anche in vacanza ».

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