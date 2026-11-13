Tassa di soggiorno. Da gennaio il “tetto” torna a 5 euro

La tassa di soggiorno dal primo gennaio tornerà al livello massimo di 5 euro (a persona a notte) negli hotel a 4 e 5 stelle. Non sono arrivate per ora modifiche di legge nè deroghe che riguardino Milano e altri Comuni - due anni fa scattò per l’anno giubilare, quest’anno (fino a 12 euro) per le Olimpiadi invernali - e quindi la tassa di soggiorno approvata ieri dalla giunta comunale adegua le tariffe al tetto massimo. Nei 5 stelle si passerà da 12 a 5 euro, nei 4 stelle dagli attuali 10 a 5 euro, per chi alloggia in B&B e in locazioni brevi da 9,5 euro a 4,8, negli hotel a 2 stelle da 4 a 3,8 euro, nei 3 stelle , da 7 a 4,8 euro e da 3 a 2,8 euro negli ostelli della gioventù. Resta a 3 euro negli alberghi a una stella. Il dimezzamento (e oltre) delle tariffe coinvolge circa l’80% dei soggiorni in città, secondo le stime del Comune. Su 20 milioni di pernottamenti annuali circa 16 milioni sono in alberghi delle prime due classi e in appartamenti turistici. Il taglio maggiore (58%) scatterà per gli ospiti dei 5 stelle. Da anni il sindaco Beppe Sala e l’assessore alle Risorse finanziarie Emmanuel Conte chiedono che Milano sia riconosciuta come città turistica e possa usufruire della deroga fino a 10 euro al pari di Roma, Venezia, Firenze, Pisa, Rimini e Verbania, le uniche sei in Italia che potranno continuare ad applicare tariffe superiori a 5 euro.

I pernottamenti annuali in città sono passati da 11,5 milioni nel 2015 a 20,5 nel 2025. Le strutture ricettive sono schizzate, da 1.439 nel 2015 (di cui 521 alberghi) a 16.739 (di cui 550 alberghi), c’è stata un’impennata soprattutto per gli affitti brevi. Ed è volato in proporzione il gettito: dai 43,7 milioni incassati all’anno nel 2015 dal Comune a ben 116,4 milioni nel 2025 e le previsioni per il 2026 sono di 180 milioni, di cui un quarto (45 milioni circa) da versare allo Stato. Al Comune resteranno 135 milioni. Roma applica nei 5 stelle la tariffa massima di 10 euro, Firenze ad esempio si ferma a 8. A Milano, quasi la metà dei 116 milioni incassati l’anno scorso (55 per l’esattezza) provenivano dall’imposta pagata dai turisti nei 4 e 5 stelle, circa 42,5 milioni da B&B/affitti brevi. Le due categorie insieme valevano in sostanza 97,5 milioni e sono state le più «tartassate» in regime di deroga. L’assessore Conte giorni fa ha avvertito che «se a gennaio la tassa tornerà al tetto massimo di 5 euro mancheranno a bilancio 50 milioni e saremo costretti a tagliare alcuni servizi».