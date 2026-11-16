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Terra dei Fuochi, Meloni torna in prima linea: 200 milioni per le bonifiche e stretta sui criminali

Il premier a Napoli e Caivano rivendica i risultati del governo: “Qui nessun cittadino di Serie B”

Massimo Balsamo
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Duecento milioni di euro per le bonifiche, una struttura operativa attiva giorno e notte e centinaia di sequestri. Il governo Meloni rilancia il proprio impegno nella Terra dei Fuochi, uno dei territori simbolo dell’emergenza ambientale italiana. E il presidente del Consiglio sceglie di tornare personalmente a Napoli per verificare i risultati delle misure adottate contro lo smaltimento illegale dei rifiuti.

La prima tappa è la control room interforze ospitata nel Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, in piazza Duca degli Abruzzi. Una centrale operativa attiva 24 ore su 24, capace di monitorare i siti più esposti, individuare le attività sospette e coordinare interventi immediati contro roghi tossici e sversamenti abusivi.

Accompagnata dal ministro Francesco Lollobrigida, la Meloni trascorre oltre quaranta minuti nella struttura, potenziata lo scorso agosto. I numeri fotografano l’intensificazione dei controlli: nei primi sette mesi del 2026 sono state sequestrate quasi 450 attività e siti produttivi, con circa 900 persone denunciate e 52 arresti.

“Siamo fieri di essere un Governo che ha messo la testa e la faccia per dare un futuro diverso a questo territorio che era stato abbandonato”, rivendica il premier. I risultati, sottolinea, cominciano a vedersi, ma la strada resta lunga: “Queste questioni non si risolvono con iniziative spot, ma con la continuità e con la presenza sul territorio”.

Sul tavolo anche le risorse economiche: l’ultimo decreto del ministero dell’Ambiente ha destinato altri 200 milioni di euro alle bonifiche nei comuni interessati. L’obiettivo è affiancare alla repressione dei reati ambientali il recupero delle aree compromesse. “Chi vive e cresce in questi comuni non è un cittadino di Serie B, è un cittadino che merita decoro e tutela della propria salute”, la sottolineatura della Meloni.

La visita prosegue a sorpresa a Caivano, nello stabilimento del Caffè Borbone. Qui il presidente del Consiglio incontra don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde e da anni in prima linea contro criminalità e degrado. Il sacerdote le racconta anche l’ultimo episodio di violenza che ha scosso il territorio: un diciassettenne che ha ferito il padre con tre colpi di pistola dopo una lite. “La premier mi ha promesso che continuerà a lavorare per il nostro comune e porterà a compimento ciò che ha iniziato”, le parole di Patriciello. Per il sacerdote, la rinascita di Caivano resta soprattutto una questione di futuro per i giovani.

Terra Dei FuochiGiorgia Meloni
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