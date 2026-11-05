Torino, scritte sui muri inneggiano alla morte della Meloni

Nei giorni scorsi in un muro nei pressi di uno dei parcheggi del Castello a Rivoli (Torino) è apparsa la scritta “Meloni come Kirk” con disegnato un mirino. Dopo la denuncia di Fratelli d’Italia la scritta è stata coperta.

“C’è un brutto clima. Quando si coccolano le piazze composte dai violenti dei centri sociali (a cui Lorusso voleva regolarizzare dal sede Askatasuna) e dei “maranza”, questo è quello che succede: iniziano ad apparire scritte che inneggiano all’omicidio degli avversari politici.” - ha spiegato il Consigliere comunale Federico Depetris di Fratelli d’Italia - “In questo caso la vittima è il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la quale qualcuno si augura che faccia la stessa fine di Charlie Kirk, io giovane attivista americano di destra assassinato nel 2025”.

“Dopo la nostra denuncia sui social la scritta è stata parzialmente rimossa - ha proseguito Federico Depetris - Mi auguro che tutte le forze politiche rivolesi esprimano parole inequivocabili di condanna, perché ho letto sul web tanti commenti di persone che giustificano queste minacce verso Giorgia Meloni. A chi ricopre incarichi istituzionali spetta dare il buon esempio”.