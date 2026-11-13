Tutela delle vittime in Costituzione, è scontro sulla riforma: penalisti in sciopero

Una svolta per tutelare ancora di più le vittime o una sterzata «giustizialista» che rischia di compromettere la presunzione di non colpevolezza? Il Parlamento ha deciso all’unanimità di introdurre la tutela della vittima di reato all’articolo 24 della Costituzione, che sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa «in ogni stato e grado del procedimento», mentre è stata accantonata l’idea di inserirlo nel 111 che tutela i principi del giusto processo. «È una battaglia di civiltà giuridica ormai necessaria – spiega al Giornale l’avvocato Walter Biscotti, che già 10 anni fa ne discuteva assieme a illustri giuristi nel Tribunale Dreyfuss diretto allora da Arturo Diaconale».

In Parlamento c’è un accordo bipartisan per la terza lettura definitiva con maggioranza qualificata attesa alla Camera, il testo è composto da un unico articolo: dopo il secondo comma dell’articolo 24 verrà inserita la frase «La Repubblica tutela le vittime di reato». Una richiesta che arriva dall’Unione europea e su cui «c’è stata una larga convergenza per colmare una lacuna simbolica e giuridica», sottolinea il senatore Fi Pierantonio Zanettin.

Ma questa riforma non piace alle Camere Penali, che hanno deciso di scioperare dal 23 novembre per cinque giorni, convinti che questa riforma «determinerà un’alterazione dell’equilibrio del processo penale», perché si creerebbe un conflitto tra «il contraddittorio e le garanzie difensive dell’imputato», con i rischi di un «inasprimento della risposta punitiva».

«Se si vogliono davvero rafforzare in concreto le tutele delle vittime si aumentino gli indennizzi, si rendano tempestivi, si lavori sull’assistenza legale, sociale e psicologica, si percorra davvero la strada della ragionevole durata dei processi, salvaguardando l’inviolabilità del diritto di difesa». «Le iniziative di rafforzamento della tutela delle vittime sono condivisibili quando riguardino ogni persona umana che patisca un’ingiustizia. Sono vittime anche coloro che siano stati assolti all’esito di un processo penale che li abbia ingiustamente indagati e imputati. Ma lo Stato non riconosce loro il danno subito», sottolinea invece il penalista Ivano Iai.

Come sostiene invece il presidente delle Camere penali Francesco Petrelli, si cerca di scongiurare un sistema giudiziario che pone la vittima al centro, come se «impersonificasse il bene e la verità, mentre l’imputato è il male e la menzogna. Definire “vittima” chi denuncia un danno pone un equivoco pericoloso, come quando chiamiamo “reo” un imputato».