Ucraina, Giorgetti firma il 13esimo pacchetto di aiuti

Via libera al 13esimo pacchetto italiano di aiuti all’Ucraina: dopo aver verificato la coerenza con gli atti di indirizzo parlamentare e la compatibilità finanziaria, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato ieri sera il decreto interministeriale. Lo ha reso noto il ministero dell’Economia. Al momento non è noto sapere quali siano i suoi contenuti, in quanto rientrano tra i documenti classificati, ma si tratta di un sostegno civile e militare al Paese che, dal 2022, subisce la guerra con la Russia dopo essere stato invaso.

C’è stato un piccolo giallo, ma nemmeno tanto giallo, attorno alla firma del ministro dell’Economia, che è arrivata solo ieri notte dopo l’annuncio dell’invio degli aiuti. I soliti speculatori hanno provato a creare dietrologie a fronte di questo “ritardo”, ipotizzando spaccature nella maggioranza. Il fatto che il pacchetto sia stato presentato anche senza la firma del ministero dell’Economia indica quella era solo una formalità. Martedì la premier Giorgia Meloni, dopo aver sentito telefonicamente Giorgetti nella serata di lunedì, ha spiegato che “c’era un’impossibilità del ministro di firmare un documento classificato”, perché era all’Ecofin a Bruxelles “e nei giorni scorsi ha avuto da fare un intervento”. Su questo tipo di documenti, infatti, non è possibile apporre la firma digitale.

Anche il vicepremier Antonio Tajani nei giorni scorsi ha smontato polemiche e illazioni, sottolineando che “il testo è stato bollinato dal Mef e il ministro Giorgetti lo firmerà appena rientrerà a Roma”, cosa che, infatti, è accaduta nella serata di ieri. “Non c’è nessun problema con la firma di Giorgetti, ieri era assente perché stava male e inoltre è all’estero”, ha aggiunto martedì anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il governo ancora una volta si è mostrato compatto nella sua avanzata. smentendo quanti già vedevano nel 13esimo pacchetto di aiuti un detonatore di maggioranza. Il tema, al contrario, tocca da vicino le opposizioni: in questi giorni caldi per la stesura del programma condiviso del Campo largo (sbilenco) che stanno cercando di costruire nel tentativo di contrastare il centrodestra, l’Ucraina è l’elefante nella stanza. Le posizioni delle opposizioni sul tema sono quanto di più distante ci sia e questo è uno dei temi di maggiore divisione, che causa più problemi, per raggiungere l’unità.