Ultima chiamata di Confindustria: “La politica ci ascolti”

Confindustria si prepara alla stagione elettorale e convoca le Assise generali, il 14 aprile a Bologna. È la quinta volta nella storia: l’ultima, a Verona nel 2018, riunì settemila imprenditori a poco più di due settimane dal voto. «Saremo di più», promette Emanuele Orsini, annunciando un tour sui territori che si chiuderà proprio con le Assise, «dove poco prima delle elezioni genereremo un documento da dare a tutte le parti politiche». Perché, avverte, «noi rappresentiamo le imprese e le industrie, non la politica. Speriamo che la politica ci ascolti».

La cornice è quella del Forum della Piccola industria, a Roma, dove 1.200 imprenditori hanno ascoltato il presidente Fausto Bianchi chiedere alla politica «un patto» di quattro anni per la crescita delle Pmi. Un’intesa di legislatura che Orsini sposa perché «crescere è indispensabile», perché «per fare crescere questo Paese serve che le piccole imprese si mettano insieme, che ci sia una aggregazione in modo forte, perché abbiamo bisogno di incrementare la produttività». Le richieste sono note: un tavolo per lo sviluppo, «un piano industriale per il Paese» con orizzonte almeno al 2029 e regole stabili, a partire dall’iperammortamento «che sta funzionando», un piano «rilancio Italia» per tenere alta la spinta agli investimenti ora che il Pnrr si esaurisce e incentivi per mobilitare il risparmio privato fermo sui conti. In testa resta il costo dell’energia, legato alla sovranità energetica «che vuol dire sicurezza nazionale», insieme a un fronte comune con le Confindustrie di Germania e Francia per cambiare le politiche di Bruxelles, a partire da quelle green: «Non vogliamo perdere l’industria di base». «Noi siamo europeisti convinti, ma proprio per questo abbiamo bisogno che l’Europa faccia la sua parte», spiega Orsini. «Oggi ha un ruolo da spettatrice, o forse fa l’arbitro perché sa mettere solo norme e regole. La partita la fanno Stati Uniti e Cina». E sul Green deal: «Se radessimo al suolo tutta l’industria europea, questa vale l’1,2% delle emissioni mondiali, quella italiana lo 0,5%. Avete capito che è una pazzia?». Sul Superbonus, infine, gli industriali chiedono un confronto, visto che le imprese hanno «circa 2 miliardi di crediti»: è «un tema di certezza del diritto», ricorda il presidente. Il governo è aperto al dialogo.

Le forze politiche dicono di sì, ma servono fatti concreti. La maggioranza rivendica quelli già messi in campo: Armando Siri (Lega) ricorda la quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili riservata alle Pmi, mentre Giovanni Donzelli (Fdi) assicura che «il governo continuerà a diminuire le tasse» e che «continuiamo ad ascoltare tutti». Più complicato il fronte opposto. Elly Schlein e Giuseppe Conte bocciano la manovra, che per la segretaria del Pd sarebbe «da riscrivere interamente», ma il programma del campo largo è ancora in costruzione: Avs spinge sulla patrimoniale, che lo stesso Conte respinge perché «noi non possiamo deprimere oggi crescita e produttività», e il vicepresidente pentastellato Stefano Patuanelli vuole il reddito di cittadinanza nel programma, tra le frenate degli alleati. Difficile conciliare queste ricette con le richieste degli imprenditori. E il documento che Confindustria consegnerà ai partiti prima del voto ricorda un precedente illustre: il «contratto con gli italiani» che Silvio Berlusconi firmò in tv nel 2001, impegnandosi su obiettivi precisi davanti agli elettori.