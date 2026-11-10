Una mostra e un volume. Così la Camera celebra Pino Rauti a 100 anni dalla sua nascita

Giornalista, intellettuale e leader della destra sociale. Pino Rauti, a 100 anni dalla sua nascita, sarà celebrato con una mostra documentale, biografica e multimediale allestita presso il Complesso monumentale di Vicolo Valdina della Camera dei Deputati dal 17 al 26 novembre.

“Tutto quello che faremo nella settimana prossima, ma anche dopo, ci aiuterà a restituire un personaggio complesso, e sicuramente anche controverso, alla sua verità storica, politica ed ideale”, ha detto la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, ricordando la figura di suo padre, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta alla Camera. “Sicuramente ha rappresentato una destra ‘inquieta’ in senso positivo, una destra movimentista, capace di analizzare il presente e anche di disegnare il futuro politico della società italiana”, ha aggiunto Rauti che, nel corso del suo intervento, ha dato appuntamento al 19 novembre quando, alle ore 17.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio, sarà presentato un volume con la pubblicazione dei suoi discorsi alla Camera, al Consiglio d’Europa e al Parlamento europeo, nonché una selezione di alcuni degli interventi politici più significativi.

Sempre in quella data “verrà presentata, e questa è un’anticipazione, da parte di Poste Italiane e del Ministero, una cartolina dedicata appunto al centenario che verrà svelata quel giorno”. Rauti non ha dubbi sul fatto che suo padre “abbia vinto a posteriori una battaglia ideale” con “la visione metapolitica che precede la visione politica, la politica che deve avere un primato sull’economia e non il contrario, la cultura che precede il potere e – ha detto - anche quello che è stato definito giornalisticamente il presidio dell’immaginario”.

La sottosegretaria ha ricordato che quella del genitore è stata “un’idea di una politica non finalizzata al consenso immediato, ma a un progetto politico di lungo respiro e di lungo periodo”. Pino Rauti, inoltre, nel corso della sua carriera politica, ha sempre insegnato a sfuggire alla logica “degli opposti estremismi”, tipica degli anni ’70. Rauti, conclude la figlia, voleva “una destra che non si accontentasse di essere soltanto un’importante funzione di argine al comunismo, ma che sapesse offrire anche un progetto sociale, nazionale, popolare, con lo Stato e la persona al centro”.

La conferenza stampa è stata aperta dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli che ha descritto Pino Rauti come “un grande pensatore” che è “stato un trasformatore, un modernizzatore, un innovatore, ma nessuno lo conosce per quello”. Secondo Rampelli, “pochi lo sanno ma l’ecologia come scienza e come ‘afflato’ politico-culturale trae origine dalla destra, rappresentata in Msi da Rauti. Ma non solo. “Tolkien, oggi tanto celebrato, si affaccia alle origini nelle pagine delle riviste che erano dirette da Pino Rauti”, ha ricordato Rampelli.

Insomma, l’ex leader della destra sociale era “prigioniero di un’immagine prevalentemente distorta, ma non per chi viene da destra, che – ha dichiarato Rampelli - semmai nutriva dubbi sullo ‘sfondamento a sinistra’, cioè su una destra a forte vocazione sociale che doveva stare nelle fabbriche e nelle inumane periferie urbane”. Il vicepresidente della Camera ha, dunque, concluso: “Da lui ho tratto ispirazione quando desiderava proiettarci in un mondo nuovo, distinto e distante dalla seconda guerra mondiale”.

Presenti alla conferenza stampa anche Paolo Trancassini, questore della Camera dei Deputati, che ha ricordato l’incontro avuto con Rauti a Leonessa quando era primo cittadino del piccolo comune reatino: “Andai a trovarlo quando soggiornava lì e mi colpì che voleva capire, voleva sapere, mi dette la certezza di una persona estremamente curiosa e di una straordinaria capacità di ascolto. Un uomo di straordinaria coerenza e che aveva il rispetto degli avversari”. Alla conferenza stampa ha partecipato anche Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, che ha evidenziato il “ruolo cruciale” di Rauti “per evitare la violenza negli anni di piombo” e l’importanza della sua “intuizione di portare la destra nelle fabbriche, ‘sfondando’ a sinistra, avvicinandosi al tema della socialità, il pensiero ‘lungo’ cosiddetto”.

Il deputato Alessandro Amorese, responsabile di editoria di FdI, ha, invece, ricordato che l’ex leader della Fiamma Tricolore “aveva profetizzato la fine del socialismo reale decenni prima” e ha sottolineato che “se a destra si è parlato tanto di tutela del patrimonio culturale, dei territori, delle periferie, delle nuove povertà, è anche grazie a Rauti”. E infine: “Se negli anni di piombo ci sono state meno vittime è stato anche grazie a Pino Rauti che “ha spiegato e insegnato e fatto capire come il conflitto dovesse essere politico, e quindi di deporre le armi”. Il deputato Antonio Giordano, segretario generale Ecr, ha sentenziato: “La sua eredità morale ci ricorda che fare politica e informazione significa prima di tutto studiare la realtà dei documenti, rimanendo fedeli a sé stessi e al proprio stile con totale indipendenza e rigore intellettuale”.