Urbanistica, l’amarezza di Sala. Le Famiglie Sospese: “Stop alibi”

«Risulta in concreto carente la prova del patto corruttivo». La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per il sindaco Beppe Sala, l’architetto Stefano Boeri, l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi - che si era dimesso nel luglio 2025 quando scoppiò la «bomba» a Palazzo Marino con la richiesta di arresti domiciliari, poi annullati dal Riesame -, il ceo della società Coima Manfredi Catella, indagati nella maxi inchiesta sull’urbanistica. La richiesta è relativa alle ipotesi di corruzione e induzione indebita connesse all’attività della Commissione per il Paesaggio del Comune e a rapporti professionali nel settore urbanistico e immobiliare. Sono 16 in totale gli indagati per i quali i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici hanno chiesto l’archiviazione, la decisione finale spetterà ora al Gip. Richiesta di archiviazione anche per il presidente della Commissione Giuseppe Marinoni, il costruttore Andrea Bezziccheri, l’architetto Alessandro Scandurra. La vicenda, relativa anche al progetto del Pirellino, portò nell’estate 2025 a sei arresti, tutti annullati da Riesame e Cassazione. La Procura guidata da Marcello Viola ammette la sconfitta. Tra gli indagati, ma mai iscritto per un’ipotesi di falso, il sindaco che ieri si è sfogato: «È difficile, per chi non vive direttamente queste situazioni, immaginare l’amarezza che lasciano, soprattutto quando si è consapevoli di aver fatto soltanto il proprio dovere. Ma chi si dedica all’interesse pubblico deve, purtroppo, essere pronto a pagare questo prezzo». Il patron di Coima, Catella, ha pubblicato su Linkedin una lettera indirizzata agli stakeholder: «É l’epilogo di una vicenda giudiziaria che, per oltre un anno, ha sottoposto la società e le sue persone a una delle prove più impegnative che un’organizzazione possa affrontare, sia sul piano professionale sia su quello umano. Nel nostro caso, in un periodo breve, undici giudici e la stessa accusa hanno riconosciuto la nostra estraneità alle ipotesi inizialmente contestate il 16 luglio 2025, dimostrando in questo caso la solidità della giustizia italiana». In conclusione: «Voltiamo pagina rafforzati, certamente con maggiore esperienza e un vantaggio competitivo che si può maturare solo attraversando queste prove estreme».

Il deputato FdI Riccardo De Corato apprende «con grandissima sorpresa» la decisione della Procura, che «sarebbe stata presa per insufficienza di prove e che, proprio per questo motivo, non può che indignare. I magistrati hanno messo sotto accusa il sindaco della città più importante d’Italia e tutto il suo sistema urbanistico per poi dire semplicemente che si erano sbagliati? Migliaia di cittadini sono ancora senza casa. Una vergogna per la quale farò un’interrogazione parlamentare per chiedere al ministro della Giustizia Carlo Nordio di inviare ispettori a Milano per comprendere davvero cosa è accaduto». E il portavoce del Comitato delle Famiglie Sospese Filippo Borsellino sottolinea che «per alcuni finisce l’incubo giudiziario, per noi continua l’attesa. Misure più dure andrebbero applicate dopo aver trovato gli indizi, non per cercarli». E «una cosa che non si archivia, gli oltre 300 giorni trascorsi dall’impegno del sindaco nei nostri confronti. La politica ha indicato nell’inchiesta la causa dello stallo. Ora basta alibi, il Comune rilasci i permessi a costruire». E al Parlamento chiede finalmente un «Salva Milano».