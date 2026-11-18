I prodotti realizzati dagli studenti degli istituti agrari troveranno presto spazio all’aeroporto di Fiumicino, diventando una vetrina internazionale delle eccellenze agroalimentari della scuola italiana. È il progetto a cui stanno lavorando il Ministero dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e Aeroporti di Roma, con l’obiettivo di esporre e promuovere le produzioni degli istituti attraverso il marchio Made in Mim. Ad annunciarlo è stato il ministro, intervenuto alla Fiera di Roma, in occasione dell’evento “Giovani produttori, grandi vini: il concorso che valorizza la scuola e il Made in Italy”, organizzato nell’ambito del Salone dello Studente e del Prof promosso da Campus.

Made in Mim, i prodotti degli studenti verso una vetrina internazionale

L’iniziativa punta a dare maggiore visibilità alle attività degli istituti agrari, portando i risultati del lavoro svolto dagli studenti al di fuori degli ambienti scolastici. Il marchio Made in Mim identifica le produzioni delle scuole e nasce per valorizzarne la qualità, facendo conoscere a un pubblico più ampio le competenze sviluppate durante i percorsi di formazione. La collaborazione con Aeroporti di Roma guarda in particolare allo scalo Leonardo da Vinci, dove transitano viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Un luogo strategico per promuovere i prodotti realizzati dai ragazzi e far conoscere anche all’estero il contributo delle scuole alla valorizzazione del Made in Italy. “Stiamo lavorando con Aeroporti di Roma per esporre i prodotti degli istituti agrari a marchio Made in Mim”, ha spiegato Valditara. Il ministro ha quindi evidenziato le potenzialità di una presenza in uno dei principali scali internazionali, dove milioni di passeggeri potrebbero entrare in contatto con le produzioni degli studenti.

“Una grande operazione di marketing per valorizzare i giovani”

Il progetto rappresenta anche un’occasione per dare visibilità al lavoro svolto negli istituti agrari e alle capacità degli studenti. La possibilità di presentare le loro produzioni in un aeroporto internazionale consentirebbe infatti di mostrare concretamente i risultati delle attività didattiche e laboratoriali. Valditara ha definito l’iniziativa una “grande operazione di marketing”, sottolineando il valore promozionale di una presenza in uno snodo strategico per i collegamenti internazionali. “Milioni di viaggiatori potranno conoscere ogni giorno le eccellenze della produzione del Made in Italy fatta dai nostri giovani”, ha dichiarato. L’obiettivo è dunque mettere in relazione il mondo della scuola con la promozione delle eccellenze italiane, offrendo ai prodotti degli istituti una vetrina capace di raggiungere anche un pubblico internazionale. La collaborazione con Aeroporti di Roma è ancora in fase di definizione.