Valditara replica a Schlein: “Per lei il modello dei giovani sono quelli che sfasciano le vetrine”

In chiusura degli Stati generali del Pd, la segretaria Elly Schlein ha svolto parecchi attacchi all’esecutivo, dimostrando di essere in piena campagna elettorale. Sono stati numerosi i passaggi nei quali la segretaria del Pd ha criticato aspramente il governo in modo pretestuoso ma, soprattutto, l’ha fatto su un tema delicato come quello dei giovani, per il quale l’esecutivo in carica si sta spendendo fin dal suo insediamento. “Quale prospettiva offre il governo Meloni alle nuove generazioni? Il carcere o la precarietà? Queste sono le uniche scelte che hanno dato, che hanno trasmesso. Cosa si pensa di ottenere con i metal detector all’ingresso delle scuole e non gli psicologi dentro?”, si è chiesta Schlein in modo retorico, ignorando i rischi nelle scuole a causa delle armi improprie e le aggressioni che si sono già verificate.

Le scuole devono essere un luogo sicuro per i ragazzi, in cui non deve e non può esistere il minimo rischio. L’utilizzo dei metal detector di cui si discute da tempo va esattamente in questa direzione, per eliminare quanto più possibile il rischio di attacchi. La discussione, per altro, non si basa su fatti ipotetici ma su concrete possibilità, considerando che negli ultimi mesi sono aumentate le aggressioni nelle scuole, anche con coltello. Se per la sinistra questo è un problema, allora è necessario discutere di quale modello di giovani di vuole premiare in Italia. “Per Elly Schlein questo governo offre ai giovani la prospettiva del carcere. Evidentemente il modello di giovani a cui fa riferimento Elly Schlein è costituito da quelli che sfasciano le vetrine, assaltano la polizia, bloccano le autostrade o picchiano i compagni e i docenti. Noi siamo invece dalla parte dei giovani che amano divertirsi in modo sano, che si impegnano nella scuola e nella società, che manifestano pacificamente per le proprie idee. La grande maggioranza dei giovani italiani è piena di entusiasmo, rispetta le regole, vuole costruire e non distruggere, pone domande e chiede risposte”, ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, che fin dall’insediamento di questo governo ha lavorato per la sicurezza nelle scuole.

Gli studenti che vogliono studiare, che vogliono andare a scuola per imparare, per seguire le lezioni e per vivere in un ambiente conviviale e sicuro. Questa è la volontà principale dei giovani, che purtroppo sono spesso oppressi da una minoranza rumorosa, e talvolta pericolosa, che prende il sopravvento e causa enormi problemi alla maggioranza. Far passare il messaggio che compiere reati sia giustificabile dalla maggiore età è un errore che la sinistra troppo spesso compie pur di recuperare qualche voto ma non può essere la strategia da perseguire per costruire e mantenere una democrazia sana, che non può prescindere da scuole sicure.