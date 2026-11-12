“Vedremo chi ha a cuore la difesa del Paese”

Montecitorio. Seduti su un divano i capigruppo di Avs, Zanella e De Cristofaro, preparano la riunione sul programma di politica estera del «campo largo». La spina è l’idiosincrasia grillina verso l’Ucraina. La Zanella sospira: «La caduta del muro di Berlino ci ha messo nella merda più totale. Prima era tutto più semplice». Hanno tentato di tenere la politica estera in soffitta per anni qualcuno magari sognando il Muro, visto che entrambe le coalizioni sull’appoggio all’Ucraina sono divise, come pure sulla paternità della cyber-guerra tra chi ci vede dietro la manina di Mosca e chi, invece, pensa ai marziani. Ma la realtà ha la testa dura per cui dopo che gli hacker russi hanno scombinato i voli aerei, trasformato i frigoriferi in tostapane, chiuso le scuole pubbliche, diffuso nel dark web i numeri dei figli di Tajani e dopo che da settimane se sfogli un giornale le prime dieci pagine sono dedicate a guerre e questioni internazionali, l’argomento ha fatto irruzione sulla scena. È diventato discriminante. Seguendo dopo un mese l’esempio di Macron in Francia Giorgia Meloni ha invitato l’opposizione a Palazzo Chigi per tenere unito il Paese di fronte a una guerra nell’ombra che è pur sempre una guerra. Il governo ha cominciato a chiamare il nemico per nome: la Russia di Putin. L’obiettivo, spiega il ministro degli Esteri, «è gettare il paese nel caos e interferire nel processo democratico, cioè sulle elezioni». A Mosca hanno scritto manuali sulla destabilizzazione e hanno esperti del calibro di Surkov, consigliere dello Zar, di Dugin, l’ideologo del puntinismo, e di Gerasimov, eminenza grigia dei servizi segreti.

Sulla questione la Meloni invitando tutti a Palazzo Chigi ha innescato una prova del nove: vuole verificare l’atteggiamento di chi è considerato una quinta colonna dello Zar. Vannacci e non solo. «Adesso si vedrà chi ha davvero a cuore la difesa del Paese», ha spiegato ai suoi la premier. «Bella mossa», ragiona il ministro Ciriani: «Le sceneggiate di Salvini? Bah! Meno male che c’è Giorgia. Chi agisce nell’ombra punta al caos. A creare un’atmosfera di insicurezza per favorire l’uomo forte. E chi considerano da noi l’interlocutore naturale? Vannacci. Dietro a lui nulla è chiaro. Ma sbagliano perché in Italia la strategia della tensione ha favorito il governo». Non c’è più tempo, bisogna capire chi sta da una parte e chi sta dall’altra. Chi vuole garantire il Paese investendo pure in difesa e chi sta sull’altro versante di un nuovo Muro. Nella nuova fase è complicato accettare pure l’atteggiamento di chi abbaia ma non morde come Salvini, che ironizza sul ministro dell’Economia chiamandolo «Giorgetto» perché pur tergiversando alla fine firmerà il decreto sulle armi per l’Ucraina. Spiega il ministro Crosetto: «Giancarlo è un bradipo. Scherzo. Ma alla fine firmerà. È cambiato il mondo e siamo in emergenza. Lo dico da 8 mesi. La prossima settimana riferirò al Senato. Dobbiamo passare dalla sovranità nazionale alla sovranità funzionale per garantirci energia, cyber e quant’altro. E non basta quello che possiamo fare come paese. Ci vuole una risposta europea o addirittura più larga. Se intervengo in favore dell’Arabia Saudita e perché debbo garantire al paese le rotte del petrolio». Ma chi ci sta? Vannacci dirà che non sono i russi. «Noi però - osserva la testa d’uovo di Pazzo Chigi, Filini - abbiamo avuto il coraggio di chiudergli la porta. A costo di perdere. Che faranno gli altri?» Già, non è più tempo di fumisterie e di ipocrisia. Che farà il campo largo su Kiev se andrà al governo? Al posto dell’ernia di Giorgetti, per rinviare ci sarà l’influenza di Fratoianni o la diarrea di Conte? «Bisogna - consiglia il piddino Delrio echeggiando Crosetto - abbracciare la prospettiva europea. La Meloni vuole l’inviato unico europeo su Kiev? Giusto, ma allora devi avere un’unica politica estera europea. Devi affrontare la cyber guerra a livello europeo altrimenti non hai risorse adeguate e butti solo i soldi. Su questa linea spero che pure il campo largo trovi l’accordo». La speranza è l’ultima a morire.