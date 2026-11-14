Violenza sulle donne, Meloni: “La combattiamo con ogni mezzo. Ma la sfida non è vinta”

Cinque chilometri di corsa nel cuore di Roma per dire no alla violenza sulle donne. Alla vigilia della seconda edizione di “Corri Libera”, in programma domani - domenica 15 novembre -, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto un appello ai cittadini, invitandoli a partecipare all’iniziativa organizzata in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre.

In un video pubblicato sui social, il premier ha ribadito l’impegno del governo nel contrasto a un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali emergenze sociali. “Un fenomeno odioso che stiamo combattendo con ogni mezzo: con pene più severe, il femminicidio punito con l’ergastolo, misure di prevenzione e protezione più efficaci, risorse per aiutare chi è sul campo, fa formazione e aiuta le vittime”, ha sottolineato la Meloni.

L’azione legislativa e gli interventi a sostegno delle donne, tuttavia, non sono sufficienti. Il presidente del Consiglio ha infatti riconosciuto che resta ancora molta strada da percorrere: “Ma sappiamo bene che la sfida non è vinta e che serve fare molto di più sul fronte della sensibilizzazione, del coinvolgimento dell’opinione pubblica, dell’educazione”.

Da qui la decisione di riproporre “Corri Libera”, manifestazione che ha riscosso un grande successo nella sua prima edizione. L’appuntamento è fissato per domenica 15 novembre alle ore 10, con un percorso di cinque chilometri che partirà dal Colosseo e si concluderà ai Fori Imperiali, attraversando alcune delle strade più rappresentative della Capitale.

Nessuna competizione riservata agli atleti, ma un’iniziativa aperta a chiunque voglia contribuire a mantenere alta l’attenzione sulla violenza di genere. “È una corsa aperta a tutti e non serve una preparazione particolare per partecipare, bastano un paio di scarpe da ginnastica e il desiderio di stare insieme per una buona causa”, ha spiegato la Meloni. Unico requisito indispensabile è l’iscrizione, da effettuare attraverso il sito www.corrilibera.com. La premier ha quindi concluso il suo messaggio con un invito alla partecipazione: “Mi raccomando, vi aspettiamo in tanti”.