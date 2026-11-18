Più libri più liberi. Non si sa se sia un auspicio o una boutade, ma di certo c’è dell’ironia che aleggia nella Nuvola, come un’aria, in questa fiera romana della piccola e media editoria, che produce sorprese, esattamente come l’atmosfera autunnale genera la nebbia in Val Padana... Vabbeh, siamo gelosi del clima di Roma, perché dal 4 all’8 dicembre, quando qui a Milano si festeggerà Sant’Ambrogio, all’Eur si svolgerà la venticinquesima edizione della rassegna, patron l’Associazione italiana editori, inaugurazione con il ministro della Cultura, il presidente dellaRegioneLazio, il sindaco di Roma, all’insegna della domanda «Se guardi meglio cosa vedi?» e di un programma «più vario », annuncia la presidente Annamaria Malato. E così, in un’ottica di pluralismo, proprio la prima sera, per «I confini delle idee» c’è l’incontro «Cosa significa costruire un’alternativa antifascista?»: dialogano Carlo Greppi, Giulio Calella e MattiaTombolini, «a partire dal numero Prima che sia mezzanotte. Idee e pratiche per un programma antifascista della rivista Jacobin Italia e dal libro Antifascismo illegale ». Piacerebbe indugiare nel mistero, ma tocca fare spoiler: Carlo Greppi è l’autore del manuale di storia per le superiori Trame nel tempo , edito da Laterza, finito nelle cronache giornalistiche perché critica il governo e che il ministro Valditara ha chiesto di ritirare per la sua faziosità (un po’ di martirio da salotto non si nega anessuno, in questo Paese). Mattia Tombolini è l’ex assistente di Ilaria Salis che si è fatto fotografare fuori dalla sede del nostro Giornale ed è fondatore di Momo edizioni, che organizza l’evento insieme a Edizioni Alegre (di cui è presidente Calella) e a Più libri più liberi. Ma come, dopo la polemica su Caffo e quella sul «patentinoantifascista » che le case editrici avrebbero dovuto sottoscrivere per partecipare, ora ci si inventa un nuovo, possibile casus belli ?

Chiediamo aPaolo Di Paolo, curatore della fiera che, ricordiamo, è finanziata anche con soldi pubblici: perché proprio Greppi? «È un evento che era stato già fissato prima della polemica col ministro. Greppi si èoccupato a lungo di Resistenza in termini storici e ci sarà occasione di confrontarsi anche sull’antifascismo oggi, con obiezioni e controbiezioni, perché ogni incontro dei “Confini delle idee” èpresieduto da uno dei curatori; in un’altra occasione ci sarà Mughini che parlerà di censura, edirà che è contro ogni limite, imposto epreposto. Del resto il modulo di adesione, che poi è stato definito un po’ volgarmente patentino antifascista, ha ricevuto critiche anche da sinistra, per esempio da Cacciari eCanfora. Quindi ben vengaMughini. E poi c’è ospite anche Sangiuliano». Però Gennaro Sangiuliano, come Gilberto Pichetto Fratin (ministro dell’Ambiente) o Daniele Capezzone non sono stati invitati da Più libri più liberi: ci ha pensato Francesco Giubilei, per la casa editrice Giubilei Regnani-Historica... «Sì, l’incontro con Greppi è organizzato da noi - dice Di Paolo - in dialogo con le case editrici e la rivista Jacobin Italia , che parla di destra e antifascismo oggi. Però la fiera èun luogo aperto, infatti avremo anche uno spazio di incontro fra tutti gli editori, inclusi quelli che hanno contestato il “modulo”; quell’incontro rientra in un pluralismo e una molteplicità di sguardi, come èper esempio quello di Giubilei Regnani - Historica, che ha una prospettiva difforme, però assolutamente accolta. Abbiamo anche creato una “piazza degli editori”. Mi sembra un incontro legittimo, vista la questione dell’avanzata della destra e la lettura della Costituzione in chiave antifascista: non potevamo prevedere la polemica... ». E Tombolini? «È un editore della fiera da lungo tempo, di sicuro militante, ma parte in causa, e che rientra in un drappello di editori che avevano espresso malessere per la presenza di un marchio, lo scorso anno. Non potevamo ignorare quel malessere». Il marchio è Passaggio al bosco, a causa del quale lo scorso anno Zerocalcare non si presentò. Ma quest’anno la casa editrice è assente, e il fumettista bestseller ci sarà. Insieme a Elly Schlein che commemora Tina Anselmi. «Dopo tutto il caos sul patentino antifascista siamo da capo - dice Francesco Giubilei- Gli unici nomi di area liberale e conservatrice li abbiamo chiamati noi. Il filo rosso è un programma “tra l’antifascismo eGaza”. Dov’è il pluralismo?». Ah, questa Nuvola, quanto è turbolenta. Più libri sì. Più liberi chissà, forse lo scopriremo al dibattito sull’antifascismo.