Come imparare ad accettarsi e liberarsi dalle aspettative degli altri: il percorso nel libro di IOSNO

La ricerca della propria identità, il peso delle aspettative degli altri e la difficoltà di accettarsi senza sentirsi continuamente inadeguati. Sono alcuni dei temi al centro di Diventare IO. Come smettere di cercarsi nel posto sbagliato, il libro edito da Sperling&Kupfer del ricercatore, nell’ambito della metacognizione e della psicofisicità, IOSNO, che affronta il rapporto con se stessi attraverso la metacognizione, l’auto-osservazione e la relazione tra mente e corpo. Un percorso che mette in discussione l’immagine che ciascuno costruisce di sé e il bisogno di aderirvi, spesso a discapito dei propri desideri e delle proprie emozioni. Ma come si distingue ciò che siamo davvero da ciò che abbiamo imparato a essere? E come si può smettere di vivere inseguendo un’idea di sé che non ci appartiene più? Ne abbiamo parlato con l’autore.

Il titolo del libro, Diventare IO, contiene un’apparente contraddizione: siamo abituati a pensare che dobbiamo scoprire chi siamo, mentre lei suggerisce che dobbiamo imparare a diventarlo. Qual è la differenza tra cercare la propria identità e imparare a viverla?

“La differenza forse sta nell’accettazione. Spesso interpretiamo lo scoprire chi siamo come il dover diventare qualcosa che ancora non siamo: diventare migliori, fare corsi di crescita personale, sistemare un altro pezzo di noi. E puoi soprattutto passare una vita a migliorarti continuando a trattarti come qualcuno che ancora non va bene. Imparare a viversi forse suggerisce che, oltre a tutto quello che possiamo imparare a fare sul piano pratico o mentale, esiste una natura più semplice: che è l’esistenza stessa in cui ci troviamo ora. Quella possiamo viverla, sentirla, accorgerci che c’è ed è adesso. È importante avere il coraggio di guardare e la compassione di accettare quello che troviamo”.

Nel libro sostiene che spesso finiamo per identificarci con un’immagine di noi stessi costruita nel tempo. Quanto di ciò che crediamo di essere nasce davvero da noi e quanto, invece, è il risultato delle aspettative della famiglia, della società e delle persone che abbiamo incontrato?

“Credo che una parte importante della nostra identità si costruisca proprio così. Immagino che se fossi nato in un altro Paese, con genitori differenti, una cultura diversa, altri amici, altri programmi televisivi, probabilmente sarei un’altra persona. E con “persona” intendo anche quel personaggio con cui mi relaziono internamente. La cosa curiosa è che a volte ci difendiamo dicendo “io sono fatto così” proprio quello che abbiamo imparato a essere in queste condizioni. Possiamo però accorgerci dei nostri automatismi, osservarli con un po’ più di distanza. Per me tutto sta nel rimanere abbastanza curiosi da vedere cosa ci muove, senza pretendere di aver capito”.

A proposito di questo, viviamo in una società che ci chiede continuamente di definirci: che lavoro facciamo, cosa abbiamo realizzato, che tipo di persone siamo. È possibile liberarsi dal bisogno di avere un’identità precisa senza sentirsi smarriti?

“Sì, è possibile, ma credo serva uno strano coraggio. A volte quel coraggio arriva quando restare nel personaggio comincia a costarci molto. Può succedere di continuare a essere quelli di sempre anche solo per risparmiare agli altri la fatica di conoscerci di nuovo. La fatica di mostrarci cambiare è sottovalutata. Nella mia esperienza, più che vivere senza identità, è possibile notare il bisogno di averne una precisa. Accorgersi di quanto ci teniamo a confermare una certa idea di noi. Già con questo piccolo accorgimento, quell’identità perde un po’ del suo potere e ci lascia più spazio”.

Uno dei temi del libro è proprio il peso dello sguardo degli altri. Perché il giudizio esterno può diventare così potente da farci dubitare persino di ciò che sentiamo e desideriamo? Come si impara a non dipendere dall’approvazione altrui?

“A furia di chiedere agli altri se vai bene, rischi di farti dire anche come stai tu. Credo che succeda perché essere accettati ci dà sicurezza. Così impariamo a guardarci da fuori, come mi vedono? Saranno delusi? Gli piacerà questa scelta? A volte siamo così impegnati a immaginare la loro reazione che perdiamo il contatto con le nostre preferenze vere.

Forse prima di chiedermi cosa penserà qualcuno, provo a sentire cosa penso io. Magari ascolto anche gli altri, cambio idea, mi confronto. Però mi do il tempo di avere una voce mia, anche quando non sembra piacere a nessuno”.

Spesso rimandiamo i nostri desideri perché pensiamo di non essere pronti, di non avere abbastanza capacità o perché aspettiamo il momento giusto. Come possiamo distinguere una prudenza legittima dalla paura che ci impedisce di vivere?

“Proverei a chiedermi che cosa mi manca, concretamente. Una competenza? Un’informazione? Denaro? Del tempo per prepararmi? Se per cominciare devi prima sentirti completamente sicuro, stai chiedendo a una cosa nuova di sembrarti già conosciuta. Di solito le cose nuove fanno un po’ paura. Nella mia esperienza, pensarci ancora e ancora spesso aumenta la distanza. Fare un primo passo possibile, anche piccolo, mi permette di scoprire che in realtà la paura è dipinta più in testa che nella realtà”.

Una delle idee centrali del suo lavoro è che non siamo i nostri pensieri. Ma se un pensiero negativo si ripete continuamente, come possiamo smettere di identificarci con questo? È qui che entra in gioco la metacognizione ovvero la capacità di osservare i propri pensieri e riconoscere come funziona la nostra mente?

“Anche questo è un pensiero. Anche la sua domanda è anche la mia riposta lo sarà. Tutto è un pensiero. Sì. Per come la intendo io, la metacognizione è anche accorgersi di quello che la mente sta facendo mentre lo fa. È utile notare come se però corri in autostrada a duecento all’ora, è corretto che il nostro sistema di protezione scatti e ti avverta del pericolo. Se sei sul divano, è meno utile che continui a farti vivere come urgente ogni possibile problema del futuro. Accorgermene mi permette di dire: “Ecco, sto pensando di nuovo questa cosa”. Posso ascoltarla, vedere se c’è qualcosa di concreto da fare, senza doverle consegnare tutta la mia attenzione. È un piccolo spazio, ma dentro quello spazio posso scegliere come rispondere o non farlo”.

Il libro invita a osservare le proprie reazioni prima di giudicarle. Penso, per esempio, alla rabbia, alla gelosia, all’invidia o alla paura. Possiamo imparare a riconoscere queste emozioni senza sentirci sbagliati per il solo fatto di provarle? Dobbiamo imparare a perdonarci prima di tutto?

“Sì, prima di tutto perdonarsi per il fatto di provarle. La rabbia arriverà, la gelosia anche, la tristezza lo stesso. Un’emozione può arrivare senza che tu l’abbia scelta; su quello che ne fai puoi imparare ad avere più responsabilità. A volte, invece, alla fatica di stare male aggiungiamo anche il processo per esserci sentiti così. Chissà che la chiave sia imparare a sentire quello che arriva, prima di costruirci sopra tutta una storia. Accorgermi della rabbia, per esempio, senza usarla subito per decidere chi sono io o com’è fatto l’altro. Lasciarle il tempo di attraversarmi, provando solo a sperimentare senza immaginare”.

Accettarsi è una delle espressioni più utilizzate nel mondo della crescita personale, ma spesso viene confusa con la rinuncia a migliorarsi. Come si può imparare ad accettare se stessi senza smettere di desiderare un cambiamento?

“Se per volerti bene aspetti di essere migliore, trovi sempre qualcosa da sistemare prima.

Il miglioramento è un atto pratico, quotidiano. Posso fare qualcosa per la mia salute, per stare meglio, per imparare a gestire certe situazioni. Tutto questo è utile e può continuare.

Per me la crescita personale passa anche dall’accettazione di sé e degli altri. Dal riconoscere che viviamo in un corpo con potenzialità e limiti, e con una mente di una sensibilità incredibile, a volte difficile da comprendere. La convivenza con noi stessi diventa complicata quando manca il rispetto per la nostra stessa persona. Posso desiderare un cambiamento e, nel frattempo, avere cura di quello che sono oggi”.

C’è un aspetto particolarmente delicato nell’idea di liberarsi dall’immagine che abbiamo costruito di noi: a volte quella stessa immagine ci ha protetto, ci ha permesso di affrontare momenti difficili e di trovare un posto nel mondo. Come si fa a lasciarla andare?

“Credo che ad aiutarci siano state soprattutto le reazioni e le strategie che abbiamo imparato: un modo di chiedere attenzione, di proteggerci, di stare al mondo. Poi magari abbiamo finito per riconoscerci completamente in quel modo di reagire. Puoi essere grato a come te la sei cavata senza dover continuare a vivere così. Alcune risposte ci sono servite in un certo momento e oggi ci fanno soffrire. Possiamo cominciare a riconoscerle, vedere quando scattano, provare una risposta diversa. Per andare avanti, a volte serve permettersi di cambiare anche qualcosa a cui dobbiamo molto”.

Prima di dedicarsi alla ricerca interiore, lei ha lavorato per oltre vent’anni nella pubblicità, un mondo in cui le immagini e la costruzione della percezione hanno un ruolo fondamentale. Quanto questa esperienza ha influenzato la sua riflessione sull’identità e sulla distanza tra ciò che mostriamo e ciò che siamo?

Moltissimo. Forse è anche per questo che riesco a vedere abbastanza bene quel meccanismo in me: lo conosco, ci ho lavorato per anni ed è ancora lì. Lo vedo all’opera e mi capita ancora di seguirlo, ma riesco ad accorgermene più spesso. Ognuno di noi mostra la copertina del proprio libro. Dentro ci sono capitoli profondi, mai letti da nessuno, altri confusi, altri che fanno paura. E puoi ricevere tantissimi complimenti per una copertina dietro la quale fai fatica a vivere. La pubblicità mi ha aiutato a vedere quanto tempo stessi passando a mostrare la mia e a guardare quella degli altri”.

A chi leggerà il suo libro e si riconoscerà in questa continua ricerca di sé, ma non saprà da dove cominciare, quale consiglio si sente di dare? Qual è il primo passo concreto che si può compiere?

“Spero che chi legge il libro possa riconoscere di essere già tutto ciò che sta cercando.

Domani mattina gli direi di guardarsi allo specchio e fermarsi un momento, prima di cominciare con le cose da correggere. Provare a vedere quanto amore riesce a dare alla persona che ha davanti. Quella persona ha passato con te anche i giorni in cui avresti voluto essere qualcun altro. È lì da sempre. Magari domani mattina puoi cominciare dal modo in cui ti parli”.