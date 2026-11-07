Intelligenza artificiale, manipolazione delle coscienze, social, giovani e libertà: don Davide Banzato racconta Giordano Bruno e le grandi sfide del nostro tempo

Siamo davvero liberi di pensare con la nostra testa? Oppure, senza accorgercene, stiamo lasciando che siano gli algoritmi, i social, le aspettative degli altri e persino l’intelligenza artificiale a decidere cosa dobbiamo pensare, desiderare e diventare? E ancora: perché abbiamo così tanta paura di essere diversi, di sbagliare, di mettere in discussione le nostre certezze? Quanto siamo disposti a pagare per rimanere fedeli alla nostra coscienza? Sono alcune delle domande provocatorie al centro del nuovo libro di don Davide Banzato, “Il coraggio di pensare. Il mio viaggio con Giordano Bruno” (Edizioni Piemme), disponibile in tutte le librerie e online dal 3 novembre.

Dopo il viaggio sulle orme di sant’Agostino, il sacerdote, autore e conduttore televisivo de I Viaggi del Cuore su Canale 5 sceglie di confrontarsi con una delle figure più controverse della storia: Giordano Bruno, il filosofo che affrontò il rogo senza rinnegare le proprie convinzioni. Una scelta sorprendente per un sacerdote, che diventa l’occasione per affrontare interrogativi profondamente attuali. «Non ho scritto questo libro per santificare Giordano Bruno, né per giustificare tutte le sue idee», spiega don Davide Banzato. «La sua storia mi ha provocato profondamente. Mi sono chiesto quanto siamo davvero liberi di pensare e quanto siamo disposti a rischiare per rimanere fedeli alla nostra coscienza. Da sacerdote credo che una fede autentica non debba avere paura delle domande, perché la verità non ha paura di essere cercata».

IL PARADOSSO DEL NOSTRO TEMPO: MAI COSÌ LIBERI, EPPURE COSÌ CONDIZIONATI

Viviamo in un’epoca in cui abbiamo accesso a una quantità straordinaria di informazioni, ma rischiamo di perdere la capacità di riflettere autonomamente. Possiamo esprimere le nostre opinioni, ma spesso abbiamo paura del giudizio degli altri. Possiamo scegliere tra infinite possibilità, ma finiamo per seguire modelli di vita e di successo imposti dalla società. Possiamo comunicare con chiunque, ma facciamo sempre più fatica ad ascoltare chi non la pensa come noi. E se il vero rischio del nostro tempo fosse proprio quello di smettere di pensare? Il libro affronta anche una forma più sottile di rinuncia alla libertà: quella di chi preferisce anestetizzare il pensiero, riempire ogni momento di distrazioni e non fermarsi mai a riflettere, per evitare di confrontarsi con le domande più scomode sulla propria vita.

«A volte non sono gli altri a impedirci di pensare. Siamo noi stessi a spegnere le domande, perché abbiamo paura delle risposte. Ma una vita autentica comincia proprio quando troviamo il coraggio di guardarci dentro».

DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AI SOCIAL: LE GRANDI DOMANDE DEL PRESENTE

Attraverso la vicenda di Giordano Bruno, il libro offre numerosi spunti per riflettere su alcune delle questioni più urgenti della società contemporanea: Intelligenza artificiale e libertà di pensiero: il rischio di delegare alle nuove tecnologie non soltanto compiti e informazioni, ma anche la capacità di ragionare, scegliere e sviluppare un pensiero critico. Fake news e manipolazione delle coscienze: come riconoscere la disinformazione, sottrarsi ai condizionamenti e distinguere la ricerca della verità dalle narrazioni costruite per influenzarci.

Social, algoritmi e bisogno di approvazione: siamo davvero liberi oppure siamo diventati dipendenti dai like, dal consenso e dalla paura di essere esclusi?

Giovani, identità e autenticità: come aiutare le nuove generazioni a sviluppare un pensiero autonomo, a non conformarsi passivamente e a trovare il coraggio di essere sé stesse.

Genitori e figli: educare significa insegnare a obbedire oppure accompagnare a sviluppare una coscienza libera, critica e responsabile?

Libertà di espressione e cultura dello scontro: perché in una società che si proclama aperta e tollerante diventa sempre più difficile confrontarsi con chi ha idee diverse?

Il prezzo delle proprie convinzioni: quanto costa oggi andare controcorrente, difendere ciò in cui si crede e non cedere alla pressione del gruppo?

Fede, ragione e libertà di coscienza: è possibile vivere una fede profonda senza rinunciare alle domande? Quale rapporto deve esserci tra autorità, obbedienza, dissenso e ricerca della verità, anche all’interno della Chiesa?

La paura di sbagliare e di mettersi in discussione: perché è così difficile ammettere un errore, cambiare idea o riconoscere che le nostre certezze potrebbero essere incomplete?

Il senso della vita e il coraggio di scegliere: come smettere di vivere seguendo il copione scritto dagli altri, dalle aspettative sociali o dalle nostre paure, per diventare protagonisti della propria esistenza?

NON UN SAGGIO PER SPECIALISTI, MA UN VIAGGIO CHE RIGUARDA TUTTI

Il coraggio di pensare non è un libro tecnico né un trattato filosofico destinato agli specialisti.

È un viaggio personale, spirituale ed esistenziale, scritto con un linguaggio accessibile, che intreccia storia, filosofia, attualità e l’esperienza di vita dell’autore.

Un libro rivolto a giovani e adulti, credenti e non credenti, a chi attraversa un momento di crisi, a chi si interroga sulle proprie scelte e a chi sente il desiderio di vivere una vita più autentica.

Perché, al di là della storia di Giordano Bruno, il vero protagonista del libro è anche il lettore, chiamato a confrontarsi con le proprie domande.

Sto vivendo davvero la vita che desidero? Le mie convinzioni sono frutto di una ricerca personale oppure le ho semplicemente ereditate? Sono capace di cambiare idea? Ho il coraggio di essere me stesso, anche quando questo significa andare controcorrente?

«Vorrei che chi legge questo libro trovasse il coraggio di non accontentarsi di risposte preconfezionate, di non smettere di cercare e soprattutto di non rinunciare mai alla propria libertà interiore», conclude don Davide Banzato.

«Perché il vero opposto della verità non è l’errore. È smettere di cercarla».

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IL LIBRO

Titolo: Il coraggio di pensare. Il mio viaggio con Giordano Bruno

Autore: don Davide Banzato

Editore: Piemme

Uscita: 3 novembre 2026

Disponibilità: in tutte le librerie e online.