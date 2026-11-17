Definito memoir del 2023 dal Guardian, Cos’altro hai combinato, Gary (Einaudi, traduzione di Marco Rossari, pagg 395, euro 20), ultimo libro arrivato in Italia dello scozzese John Niven, punge come uno stiletto, facendo vacillare convinzioni personali e perbenismo regnante. Niven divenuto popolarissimo anche in Italia grazie allo stile allitterato e un po’ sfacciato di romanzi come Uccidi i tuoi amici e A volte ritorno abbandona la narrativa per dare dignità a una tragedia familiare, il suicidio del fratello, e cercare di capire come mai due fratelli cresciuti allo stesso modo abbiano preso due strade opposte. Sembra un percorso annunciato da tempo attraverso la carrellata di personaggi memorabili che da sempre popolano le sue storie. Cos’altro hai combinato, Gary è un grande libro che stilla dolore e, è bene dirlo, regala pure moltissime pagine divertenti.

Com’è stato scrivere «Cos’altro hai combinato Gary»?

«L’ho scritto dieci anni dopo la morte di mio fratello perché a qualsiasi scrittore servono anni per riuscire a distillare certe esperienze. La vita talvolta è talmente dura che i ricordi vanno elaborati. William Wordsworth disse che l’arte è emozione raccolta in tranquillità. Ci vuole tempo per trovare tale tranquillità specialmente dopo il suicidio di un parente stretto. E poi ci ho messo tre anni per scriverlo, non perché io fossi travolto dalle emozioni: per fare un buon lavoro bisogna avere la mente lucida e, comunque, per me è più semplice scrivere narrativa.»

Sono passati più di vent’anni dalla pubblicazione del suo primo libro, «Music from Big Pink», un romanzo su un disco seminale...

«Ero al verde e davvero disperato e qualsiasi tentativo di approcciare un editore era andato male. Avevo scritto tre capitoli di questa storia avente per protagonista The Band. Poco prima del Natale del 2004, ricevetti un’email con cui Bloomsbury Publishing mi annunciava che avrebbe pubblicato il mio libro. Piansi. L’anticipo era bassissimo, ma era un inizio. Anche perché mi ero visto rifiutare Uccidi i tuoi amici da una quindicina di editori: era un romanzo considerato estremo e, alla fine, Random House lo acquisì anche grazie alle buone recensioni ottenute in Usa da Music from Big Pink. Oggi, forse, non lo pubblicherebbe nessuno».

Cosa si sentirebbe di dire a un giovane che aspiri a fare il romanziere?

«Di lasciar perdere e di tentare con Substack oppure un podcast, che rendono molto di più. Io sono ormai vecchio e non ascolto podcast. Mi piacerebbe avere una rubrica su un quotidiano, ma dovrei scrivere di attualità, mentre Substack ti consente maggior libertà. Oggi me la cavo perché scrivo sceneggiature. L’unico consiglio che mi senta di dare è di natura tecnica. Martin Amis diceva che uno scrittore è quanto più vivo quando è solo e credo che sia vero».

C’è tanta musica nei suoi libri. Lavorare per un’etichetta discografica prima di dedicarsi alla narrativa ha avuto un impatto sul suo modo di scrivere?

«Ho sempre desiderato fare lo scrittore, ma per combinazione mi sono ritrovato per le mani un impiego ben retribuito nell’allettante mondo della musica. Senza quasi accorgermene, sono passati dieci anni e il lavoro non mi sembrava più così gradevole.

Invecchiando, si diventa cinici e, malgrado i soldi, andarsene in giro per il mondo a seguire concerti non è più così divertente e il tuo fisico paga dazio. Dopo parecchie titubanze, ho deciso di smettere e di tentare la sorte con la scrittura. Ma ero spaventatissimo perché sapevo bene che solo una demo su diecimila ce la fa».

È vero che, da talent scout della casa discografica per cui lavorava, si lasciò scappare la possibilità di mettere sotto contratto Coldplay e Muse?

«Sì e no. La gente pensa che io abbia incontrato Chris Martin e Matthew Bellamy e li abbia mandati a fare in culo. Non è stato così. Ogni giorno arrivavano montagne di demo e quelle due band mi sembravano una copia dei Radiohead. Insomma, ho pensato che non ce ne fosse bisogno. Il mercato mi ha dato torto. Però, in seguito mi sono tolto una piccola soddisfazione. Quando venni licenziato dalla Disney come sceneggiatore per una serie sui Rolling Stones, Mick Jagger mi prese da parte e mi confessò che ciò che avevo scritto andava benissimo. Fuori dalla porta c’erano i dirigenti che mi chiesero come mai ci avessi messo tutto quel tempo e io dissi: sapete, Mick è un mio fan».

Le è piaciuta la trasposizione cinematografica realizzata a partire dal suo romanzo «Uccidi i tuoi amici»?

«Ho una regola: quando incassi un assegno per aver ceduto i diritti di un tuo romanzo al cinema, non ti lamenti del risultato. Peraltro, il film ha dato nuovo impulso alle vendite del libro».

È vero che lei è un oppositore della monarchia?

«Sono cresciuto repubblicano e socialista ed è assurdo che una persona sia privilegiata solo per un titolo ereditato. Punto».