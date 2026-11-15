Liberilibri, 40 anni di vita e libri “malvagi”

La casa editrice Liberilibri - parlo in dichiarato conflitto di interessi - compie 40 anni e ha deciso di celebrarsi, forse meglio sarebbe dire di raccontarsi, in una tre giorni che termina proprio oggi. In un festival ad Ancona, abbiamo invitato il variegato mondo dei liberali, quelli conservatori alla Marcello Veneziani, quelli libertari alla Serena Silleoni, quelli giuridici, alla Nordio, quelli alcolici alla Langone, quelli istituzionali alla Galli della Loggia... e la lista ovviamente è molto più lunga. E mi scuso per i tanti che non ho citato. Ma soprattutto è stato il primo appuntamento pubblico per non dimenticare il suo favoloso fondatore: Aldo Canovari.

Grazie a lui nacque questo esperimento culturale che ha segnato le letture e la formazione di molti liberali in Italia, come Rubettino, la prima Rusconi, la casa editrice Armando, con i testi di Ayn Rand, e Corbaccio. Solo per citare i più storici. Poi certo c’è l’Istituto Bruno Leoni, l’Istituto Milton Friedman, la Fondazione Einaudi, quando si ricorda delle sue radici. E poco altro. E per ricordare Canovari, nulla è meglio di riprendere tra le mani quel delizioso pamphlet che si intitola Sui libri malvagi. Il libretto si apre con una ironica «Nota equivoca dell’editore-curatore». Una deliziosa perla introduttiva vergata proprio da Aldo. Si legge: «Lo scopo del presente libello è riparare per quanto possibile al male sventatamente provocato, nel corso di questi anni, con alcune nostre pubblicazioni che hanno incoraggiato la perniciosa pratica del libero pensiero». E giù cinque straordinarie testimonianze di come il libro negli anni abbia sofferto. E non come oggi, per il semplice fatto che esso è banalmente ignorato. Ma perché che chi allora comandava ne teneva il contenuto. Sentite cosa scriveva nell’enciclica Papa Clemente XIII, colui che combattè fino alla morte per la difesa della Compagnia di Gesù: dobbiamo combattere l’ingratitudine dei fedeli che irriconoscenti delle Grazie e delle indulgenze continuano a procurarsi «libri malvagi, e lo fanno con un’audacia e disfrenatezza inaudita». E ancora: «Devesi lottare strenuamente, come la cosa richiede, con tutte le forze per estirpare il mortifero flagello del libri... i quali acconciamente preparati e ripieni di inganno, durano in perpetuo e rimangono sempre con noi, con noi viaggiano, con noi stanno in casa e penetrano nelle nostre stanze dove l’ingresso non sarebbe consentito ad un autore empio e dissolutario». Che magnifica propaganda quella che nel 1766 Papa Clemente faceva per mantenere in vita quel sogno realizzato che oggi si chiama Liberilibri e tutta la stampa in generale. E quel genio di Canovari lo aveva capito e stampato.