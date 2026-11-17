Sono tanti gli stratagemmi per salvare la poesia dall’ossessione dei tiranni. Il più arguto l’ha escogitato Anna Achmatova. Agli amici che andavano a trovarla ex marito fucilato; figlio in carcere in quanto figlio di antibolscevichi intimava di imparare a memoria i versi che aveva appuntato su un cartiglio. Il rito si svolgeva in silenzio era certa che il suo appartamento fosse minato da cimici. Poi dava fuoco al cartiglio. In quel brillio di candela è tutta la storia della Russia.

Osip Mandel’tam nascondeva i taccuini nella federa del cuscino. Miklós Radnóti serbò i manoscritti nella tasca interna del cappotto: li scoprirono quando fu esumato dalla fossa comune, ad Abda, Ungheria, dov’era stato internato e fucilato, nel 1944. René Char conficcò il quaderno su cui aveva appuntato Fogli d’Ipnos, libro di poesia verticale, codice marziale dei resistenti francesi, amatissimo da Camus, nella fenditura di un casolare, a Céreste, in Provenza.

A volte le poesie, che sprigionano un sano senso di lotta, l’insania dei santi, vanno imprigionate.

Alekos Panagulis usò un metodo più semplice. Costretto in una cella ideata apposta per lui tre metri per un metro e mezzo , scrive diciotto poesie su un pezzo di Kleenex. Piega il fazzoletto fino a farne un francobollo. Lo nasconde tra i vestiti che i secondini avrebbero recapitato alla madre, Athena, per lavarli. Novembre 1971. L’anno dopo l’editore palermitano Flaccovio, per la cura di Kris Mancuso, esce con Altri seguiranno, libro che assembla «poesie e documenti dal carcere di Boyati» di Panagulis (ora recuperato dall’editore Le Lettere, insieme a diversi altri materiali, in un tomo che raccoglie Tutte le poesie di Panagulis, pagg. 198, euro 18). Tra queste testimonianze, la più dura recensisce gli orrori subiti da Alekos in carcere; è un catalogo che vale un’antropologia: «Frustato con fili di ferro e filo spinato su tutto il corpo; colpi sulle piante dei piedi con tubi e con conseguente frattura della pianta destra; colpi con spranghe di ferro sul petto con i quali mi hanno fratturato due o tre costole; bruciature con sigarette sulle mani e sugli organi genitali; introduzione nell’uretra di un ago sottile arroventato con un accendino; occlusione delle vie respiratorie fino all’asfissia; pugni; depilazioni; colpi della testa sul muro e sul pavimento; privazione del sonno...».

Il libro fu benedetto da un saggio di Pier Paolo Pasolini (riproposto nel volume edito da Le Lettere) che immediatamente inquadrò il «caso». «La grande poesia di Panagulis è quella che si è espressa attraverso la sua azione, o, meglio, attraverso il suo corpo. Col suo corpo come strumento, egli ha scritto poemi non solo perfetti, ma altissimi». A Pasolini senza sminuire la possanza poetica di Panagulis interessa la figura del poeta martire, del ribelle che si ostina nella causa persa in partenza l’unica per cui valga la pena vivere e dare la vita. Di contrasto all’esteta armato di cui D’Annunzio è l’emblema , Panagulis, agli occhi di Pasolini, rappresenta il poeta disarmato, figura cristica che non può compiersi altrimenti che morendo. Panagulis scrive ancora Pasolini, in qualche modo immedesimandosi in lui imbraccia la letteratura «come lo strumento di un’ascesi»; Panagulis assembla nella sua figura, invincibile eppure di cristallo, «i caratteri schizoidi del santo e dell’eroe».

Nata in carcere («Un fiammifero per penna/ sangue versato in terra per inchiostro/ l’involto di una garza dimenticata per foglio»), la poesia di Panagulis esige un lettore fuggiasco, un lettore complice, che brandisca i versi del poeta come l’arco e la torcia. Questi due elementi l’arco e la torcia mi sembrano distinguere i versi di Panagulis: versi che penetrano l’impenetrabile, con destrezza, con occhi come frecce versi che illuminano le oscure regioni dell’uomo. Il regime concentrazionario non irreggimenta le poesie di Panagulis nel peana della vittima né nella protesta dell’ideologo: a tratti, svettano in apocalisse («Le insanguinate impronte della Fede/ ti indicano la Strada che devi seguire»; «Così sulle zolle scavate della strada/ Nuovi Raggi fra poco spunteranno»); in Luce, più luce il poeta si rivolge a Prometeo, maestro nella «Lotta per la Luce», il solo che può «capire/ il dolore del pensiero indomabile».

La poesia dedicata a Oriana Fallaci s’intitola Viaggio, è una sorta di Bateau ivre di Panagulis; l’uomo che vaga «per acque sconosciute» riconosce di essere «oscurità», eppure, «mi basta/ che io oscurità/ abbia amato la luce». Non è un caso che in Un uomo la Fallaci si riferisca a Panagulis come al «poeta matto e coraggioso», al «poeta ribelle». Il repertorio fotografico pubblicato in calce al volume, tratto dal Fondo Fallaci, mostra i manoscritti del rivoluzionario greco con le correzioni di Oriana: scrivere era cantiere condiviso, alcova piena di aculei.

Il resto è noto. Il corpo di Panagulis pari al Crocefisso di Grünewald «Alekos racconta Zambelis era appeso nudo al soffitto. Il suo corpo era interamente straziato da piaghe, lividi, bruciature. Ma lui non chiedeva clemenza»; così Kris Monaco nelle pagine conclusive del volume ; il corpo sfracellato di Panagulis primo maggio 1976 per architettato incidente d’auto; il corpo infossato di Panagulis, mentre la folla «ruggisce zi, zi, zi! Alekos zi, zi, zi! Alekos vive, vive, vive!», e Oriana impreca perché «morto un poeta... si forma un vuoto incolmabile e bisogna attendere che gli dèi lo facciano resuscitare. Chissà dove, chissà quando». Tutto è corpo in Panagulis: corpo esposto, corpo istoriato, corpo fotografato, corpo-ostia, corpo che fa male, corpo che ferisce, corpo-feritoia. Così, le poesie di Panagulis, anche quando delicatissime («Un fiore è tagliato/ e la terra/ è diventata più povera»), non ci scagionano scalciano, oltraggiano, attendono la lotta. Pretendono il rovesciamento della vittima nel suo opposto: l’eroe.