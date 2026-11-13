Stare bene è diventato faticoso, il chirurgo Sergio Crimaldi racconta nel suo libro i rischi di una società ossessionata dalla salute

Non ci siamo mai occupati così tanto della nostra salute eppure, paradossalmente, non è mai stato così difficile sentirsi sani. Ogni sintomo può diventare motivo di preoccupazione, un esame può trasformarsi in una fonte di nuovi dubbi e persino un valore fuori dai parametri di riferimento rischia di essere percepito come un campanello d’allarme. È da questa contraddizione che nasce Stare bene è diventato faticoso. La misura della cura e il diritto alla normalità (MCC Edizioni, 2026), il libro di Sergio Crimaldi, medico chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia, con oltre 25 anni di esperienza clinica e chirurgica. Attraverso la propria esperienza professionale, maturata tra sanità pubblica e privata, attività chirurgica, università e ricerca scientifica, Crimaldi affronta un problema sempre più evidente: l’eccesso di cure, controlli e informazioni che, invece di rassicurare, può alimentare la paura di essere malati. Non un invito a rinunciare alla prevenzione o alla medicina, ma a recuperare la capacità di distinguere ciò che serve davvero da ciò che non è necessario. Perché, come spiega il medico, anche saper non intervenire può essere una forma di cura. Il libro verrà presentato venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 17:30, alla Casermetta Santa Croce di Lucca alla presenza del sindaco Mario Pardini e del presidente dell’Ordine dei Medici di Lucca, Umberto Quiriconi.

Dottor Crimaldi, partiamo dall’origine del libro. Che cosa l’ha spinta a scriverlo?

“Ho iniziato a rendermi conto, nella mia professione, che l’eccesso di cura sta diventando un problema concreto. Vedo tantissime persone ogni giorno e sempre più spesso i pazienti non arrivano con un problema, ma con la paura di averne uno. La storia recente ha modificato profondamente il nostro rapporto con la salute: abbiamo perso fiducia nella nostra capacità di stare bene e questa insicurezza si è diffusa in maniera quasi contagiosa. Per dare un’idea, nella mia esperienza quotidiana, su cinquanta persone che vedo in un giorno, cinque hanno un problema reale e quarantacinque arrivano soprattutto perché temono di averlo. Non è una statistica scientifica, naturalmente, ma rende bene l’idea di quello che osservo”.

Quando la prevenzione e l’attenzione al proprio corpo rischiano di trasformarsi in un’ossessione?

“Non riguarda più soltanto gli ipocondriaci, come li abbiamo sempre immaginati: oggi, in qualche misura, siamo coinvolti tutti. Siamo sottoposti a un bombardamento continuo di informazioni. Accendiamo il telefono, la televisione o il computer e troviamo qualcuno che ci invita a controllarci perché potremmo avere questa o quella patologia. Da qui nasce una richiesta enorme di prodotti, esami e prestazioni legate alla salute e al benessere. Il problema è che, quando tutto questo non è realmente indicato, si crea un mercato enorme e si alimenta una confusione che finisce per avere conseguenze anche sul sistema sanitario, che si trova a dover gestire una quantità di richieste sempre più difficile da valutare”.

Quanto incide la competizione tra professionisti della salute in questo meccanismo?

“Incide molto. Il campo medico dovrebbe essere esente dalla rivalità: quando un paziente arriva con un problema, i professionisti dovrebbero coalizzarsi per cercare di risolverlo. Invece si è instaurata una sorta di competizione basata su ciò che il medico produce. Nel mio campo, l’ortopedia, questo significa spesso misurare la bravura di un professionista dal numero di interventi che esegue. Chi opera di più sembra essere considerato il più bravo, chi opera meno rischia di apparire meno competente. Ma è una visione pericolosa. Stiamo formando giovani medici abituati a fare, non necessariamente a chiedersi se sia davvero il caso di intervenire. Un medico che risolve un problema senza operare, magari spiegando al paziente che il dolore al ginocchio può passare con il tempo, alcuni esercizi e una terapia appropriata, produce una guarigione, ma questa attività è molto meno misurabile. Il riconoscimento professionale, in questi casi, arriva soprattutto attraverso il passaparola: è un percorso più lento e meno mediatico, ma molto più autentico e stabile”.

Nel libro affronta anche il tema della sovradiagnosi. Che cosa significa concretamente e perché è diventata così frequente?

“Significa che rischiamo di attribuire un significato patologico a condizioni che non necessariamente rappresentano una malattia o richiedono un intervento. Il problema nasce spesso quando non abbiamo una diagnosi precisa. Se non sappiamo esattamente che cosa stiamo curando, iniziamo a fare esami e a cercare possibili soluzioni. Pensiamo come esempio della mia competenza, a un dolore al ginocchio: se cerchiamo semplicemente quel sintomo su Google troviamo migliaia di possibili cause e trattamenti. Se invece abbiamo individuato con precisione la patologia, il quadro cambia completamente. La diagnosi vera è ciò che permette di evitare tanti tentativi inutili. Il punto è che gli esami non sono sempre in grado di dirci che non abbiamo niente. Una risonanza magnetica, rispetto al passato dove non veniva usata, descrive ciò che vede, anche le piccole variazioni rispetto a un modello ideale che, nella realtà, non esiste. Ognuno ha un ginocchio fatto a modo suo, compatibile con il proprio corpo. Oggi, grazie alla maggiore risoluzione delle immagini e all’intelligenza artificiale, riusciamo a individuare molti più dettagli rispetto al passato. Ma trovare qualcosa non significa necessariamente aver trovato una malattia”.

Quindi anche un referto molto dettagliato può diventare una fonte di ansia. Come dovrebbe comportarsi il paziente davanti a tanti valori e anomalie?

“Dovrebbe ricordare che la risonanza magnetica non parla: va interpretata. Lo stesso vale per gli esami del sangue. Negli ultimi anni si è verificato anche un progressivo abbassamento di alcuni valori di riferimento, con la conseguenza che aumentano gli asterischi sui referti. Può capitare di fare oggi gli stessi esami che avevamo fatto quindici anni fa e trovare diversi valori segnalati, pur avendo risultati sostanzialmente identici. Prendiamo il colesterolo: un valore di 190, che magari in passato non veniva segnalato, oggi può comparire con un asterisco. Questo, da solo, non significa che sia necessario assumere un farmaco per abbassarlo. Bisogna sempre considerare il quadro complessivo della persona. Il referto non può essere interpretato senza il contesto clinico”.

Nel libro parla anche della scelta del medico. Come si riconosce un professionista al quale affidare la propria salute? Il curriculum e il numero degli interventi sono sufficienti?

“Il medico bravo non è quello che sa fare una cosa sola. Faccio spesso un esempio: se in cucina ho un solo coltello, probabilmente cercherò di utilizzarlo per qualsiasi cosa. Se invece ne ho mille, posso scegliere lo strumento più adatto. Lo stesso vale per un medico. Se so soltanto operare, rischio di vedere ogni paziente come una persona da operare, anche in buona fede. Se invece dispongo di diverse possibilità terapeutiche, posso scegliere quella meno invasiva e più adatta alla situazione. Un vecchio medico, che oggi non c’è più, mi ripeteva sempre: “Sergio, non innamorarti mai di una sola cosa, perché poi vedi tutto attraverso quella”. È un consiglio che ho cercato di seguire nella mia attività professionale. Credo che uno dei criteri più importanti per scegliere un medico sia proprio verificare che abbia diverse soluzioni a disposizione e sappia valutare quale sia la più appropriata”.

Spesso si tende a scegliere un medico in base al numero di interventi che esegue. Ma quanto è importante, invece, che sappia anche comunicare quando una terapia o un’operazione non sono necessarie?

“Molto, ma è più facile a dirsi che a farsi. Se un paziente entra in uno studio, viene visitato e si sente dire semplicemente che non ha niente, può uscire insoddisfatto e rivolgersi a un altro professionista. Diverso è accompagnarlo. Se gli spiego che in quel momento non è necessario intervenire, gli suggerisco che cosa fare e che cosa evitare e gli chiedo di tornare dopo dieci giorni per verificare l’evoluzione della situazione, il rapporto cambia. Il paziente si sente seguito e capisce che non fare qualcosa non significa essere abbandonato. Accompagnare una persona richiede tempo e disponibilità, ma è fondamentale, soprattutto quando intervenire potrebbe addirittura peggiorare il suo stato di salute. Diffiderei, invece, delle soluzioni presentate come rapide e immediatamente efficaci: in quei casi cercherei una seconda opinione”.

Nel titolo del libro ha scelto l’espressione “il diritto alla normalità”. Che cosa significa recuperare questo diritto?

“Significa non perdere la possibilità di vivere normalmente a causa della continua preoccupazione per la salute. Se cominciamo a pensare che per stare bene dobbiamo allenarci due ore al giorno, fare diecimila passi, mangiare soltanto determinati alimenti e rispettare orari rigidissimi, rischiamo di trasformare la nostra esistenza in una sequenza di obblighi. Facciamo esami del sangue continuamente, seguiamo corsi, cerchiamo di correggere ogni aspetto del nostro corpo. Persino la postura è diventata un problema: sembra che nessuno abbia più una postura normale. Eppure il nostro corpo cambia nel tempo, ed è naturale che sia così. Anche la medicina rigenerativa e quella estetica sono conquiste importanti, ma devono essere applicate con consapevolezza. Dobbiamo imparare ad accettare i cambiamenti fisici che accompagnano gli anni, senza vivere continuamente nel tentativo di tornare indietro. Altrimenti finiamo per perdere proprio quella normalità che vorremmo proteggere”.

È importante ricordarlo, il suo libro non è quindi un invito a fare meno prevenzione, ma a recuperare una misura.

“È fondamentale. Nel sottotitolo ho scelto proprio l’espressione “La misura della cura”, non la non cura o l’invito a cercare trattamenti alternativi. Questo libro nasce dall’interno della medicina e rimane completamente nel suo perimetro. La prevenzione è indispensabile, così come lo sono gli esami e le terapie quando sono indicati. Il problema è capire quando servono davvero e quando, invece, stiamo facendo qualcosa soltanto perché abbiamo paura di non fare abbastanza”.

Internet e intelligenza artificiale stanno cambiando anche il nostro modo di informarci sulla salute. Quali rischi vede in questa trasformazione?

“Il rischio è che diventeremo tutti bravissimi a sembrare bravissimi. Oggi abbiamo a disposizione strumenti che ci permettono di utilizzare le parole giuste, costruire discorsi convincenti e presentare informazioni in maniera apparentemente autorevole. Ma questo non significa avere le competenze necessarie. Il problema è che saremo sempre più disorientati, perché distinguere chi possiede una preparazione reale da chi sa semplicemente comunicare bene diventerà più difficile. In Italia, inoltre, esiste una certa confusione intorno al termine dottore, che è un titolo accademico, ma viene spesso utilizzato come sinonimo di medico. Sono percorsi differenti: diventare medico richiede una laurea in Medicina, l’eventuale specializzazione e ulteriori passaggi formativi. Il paziente deve poter riconoscere con chiarezza a chi si sta affidando. In un mondo in cui tutti possono parlare di salute, la competenza e la capacità di fare una diagnosi corretta diventano ancora più importanti”.