«Lo stile della mia scrittura coincide con il mio corpo, contenitore fragile della mia dismisura», confessa Fabrizia Ramondino a metà del suo Passaggio a Trieste (Einaudi, 2026 - riedito, con prefazione di Vittorio Lingiardi, a sei anni dalla prima uscita - , pagg. 352, euro 22). L’autrice, napoletana di origine, cresciuta tra Maiorca e la Germania, arriva nella città dei confini disputati, Trieste, per affrontare la dismisura e gli sconfinamenti insiti nella follia degli altri, e anche un po’ le sue fragilità. Siamo nel 1998, si celebrano i vent’anni della Legge 180, intitolata allo psichiatra Franco Basaglia, quella, per semplificare, che chiuse i manicomi e aprì la società e il territorio al confronto con i matti.

Ramondino ha fatto un’eccellente autodiagnosi, almeno in questo libro. Cerca di organizzare il materiale raccolto nel corso della sua esperienza al Centro Donna Salute Mentale di Trieste in un «diario di bordo», faticando a rinchiudere le numerose voci di donne ascoltate: croate, slovene, triestine; prostitute per fuggire da una madre, donne abbandonate, borghesi decadute; folletti che irridono alle classificazioni della psichiatria, donne che si avvitano intorno a una testa che sempre «frigge». L’effetto è destabilizzante, come per chi è salito a bordo, appunto, di una nave in balia delle onde: poco aiutano le citazioni da Umberto Saba in apertura dei capitoli delle giornate, né sono di maggiore guida le riflessioni sul cinema in chiusura degli stessi dove si spera di trovare una pace da questo crudele e tenero teatro di voci, ci si ritrova più volte Marilyn Monroe, ma quella che più somiglia a un clown, oppure le figure femminili di Truffaut, con gli inquietanti cammei che rimandano al mondo dell’infanzia.

Un punto richiama l’attenzione: quando le parole di Saba sconfinano dalla soglia di un capitolo per offrire riflessioni su correzioni apportate a una sua poesia sul sogno. Da «Iddio temibile», il sogno del poeta triestino diventa «giudice», poi sceglie di farsi «specchio che intero mi rende, che sa smascherare l’intimo mio». Ramondino dedica questo passaggio a una paziente, vestita di una femminilità forse imposta, con l’augurio che «nel ritrovare il suo stile, ritrovi sé stessa». Forse pensava anche al proprio «contenitore fragile».