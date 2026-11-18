Tre libri per tre culture alternative. Con Muro di casse (Laterza, 2015) Vanni Santoni è entrato nei free party; con La stanza profonda (Laterza, 2017) si èseduto al tavolo dei giochi di ruolo; con Dilaga ovunque (Laterza, 2023, finalista al Campiello 2024) ha seguito i graffiti dalla metropolitana di New York alle case d’asta. Ne parlerà aPazza Idea, il festival che da domani al 22 novembre torna al Teatro Carmen Melis di Cagliari per la quindicesima edizione, «Geografie umane». Santoni è atteso domani, giornata d’apertura, alle 19.30; venerdì 20 dialogherà con Marco Amerighi, anche apartire dal suo ultimo romanzo, Il detective sonnambulo (Mondadori, 2025).

Dove cercherebbe oggi una cultura alternativa, non ancora digerita dal consumo di massa?

«Le controculture finiscono quasi sempre assorbite: prima diventano sottoculture autoreferenziali, poi qualcosa di vendibile. L’esempio principe sono la street art e i graffiti. I primi writer della metropolitana di New York non venivano nemmeno capiti, poi furono criminalizzati, poi entrarono nelle gallerie d’arte. Oggi la pubblicità usa quel linguaggio ogni volta che deve vendere qualcosa di “giovane”. Persino i comuni lo usano per riqualificare le periferie: prima pagavano per cancellarli, ora li sponsorizzano. Èriqualificazione, certo, ma anche gentrificazione».

E i rave?

«La techno è stata assorbita dal sistema musicale: festival giganteschi come Tomorrowland non differiscono da un raduno rock, biglietti carissimi compresi. Ma se in Italia come in Francia, dove quest’estate è stata approvata una legge anti-rave, si continua a legiferare, vuol dire che il raduno libero enon annunciato conserva qualcosa di sovversivo».

Che cosa fa paura del raduno libero?

«La ragione più semplice è la gratuità. Non si riesce ad accettare che si facciano gratis eventi migliori di un concerto comunale e che la gente si sobbarchi 500 chilometri senza sapere di preciso dove andrà. Infatti non appena un festival mette il biglietto, nessuno cerca più di impedirlo. Ma non è tutto. Ci sono aspetti culturali, antropologici direi, più importanti».

Quali?

«Musica ritmata e ritualità fanno paura dai tempi delle Baccanti : in Euripide il re di Tebe parla come un sindaco di oggi, con viva preoccupazione per questi raduni misteriosi. L’antropologo Georges Lapassade, in Dallo sciamano al raver , notava come la musica ritmata regoli la trance, permettendo di abbandonare l’esperienza individuale a favore di una collettività sacralizzata. Una sacralità laica, senza autorità religiose. Per questo le leggi ottengono solo di spingere i rave nell’invisibilità: dal decreto italiano a oggi, ce ne sono stati più di cento, alcuni con tre o quattromila persone. Si vedono meno perché sono tornati nei boschi».

Non c’è il rischio della setta?

«No, è l’opposto. Nessun dogma, nessuna autorità: una spiritualità postmoderna, aperta, che ognuno personalizza. Il rave è ancora affascinante, e la gente non è disposta a rinunciarvi».

Veniamo ai giochi di ruolo.

«Un gioco di ruolo, visto da fuori, è composto da cinque grulli intorno aun tavolo che fanno finta di essere elfi. Non è così. Il punto in comune con i rave c’è: con un manuale da venti euro giochi tutta la vita. La logica commerciale non funziona. Il vero scopo è costruire insieme una storia orale, come attorno al fuoco, con i suoi eroi, i suoi mostri, i suoi miti. Nei giochi di ruolo non si può morire, per cui non ci sono vincitori e vinti secondo le modalità codificate dai giochi tradizionali, dagli scacchi allo sport».

Intanto esce Grand Theft Auto 6 e c’è chi si mette in ferie per giocarci.

«Il videogioco è stato mangiato e digerito del tutto dal sistema commerciale. Baldur’s Gate 3 , che usa le regole di Dungeons & Dragons , ha venduto 23 milioni di copie, e GTA 6 lo supererà, con costi da kolossal hollywoodiano. Ma lì manca l’immaginazione illimitata di un gruppo di amici: il gioco, per quanto ampio e aperto, è quello e si paga. I giochi di ruolo passati al computer sono stati snaturati: tutti giocano collegati, le regole inducono dipendenza, eper migliorare bisogna spendere».

Lo schermo uccide queste esperienze fisiche e comunitarie?

«Le rende più preziose. Quindici anni fa i giochi di ruolo si davano per morti; oggi quelli con carta, penna e dadi hanno più giocatori che negli anni Ottanta. E i rave, come dicevo, non sono affatto scomparsi».

La techno era anonima, la trap è tutta nome e ostentazione. Siamo passati dalla comunità all’individualismo?

«La trap è l’ultima evoluzione del pop, o se vogliamo la degenerazione dell’hip hop cooptato dal pop: divismo, personaggio, vita privata sono aspetti più importanti della musica. Anche la techno ha i suoi dj famosi, ma esiste ancora un fiume sotterraneo fondato sull’anonimato: ai free party spesso non sai chi suona. Il motto degli Spiral Tribe, pionieri del genere, era you are the party , tu sei la festa. Vale a dire: non c’è distinzione fra chi offre la performance e chi la consuma».

Che cosa contestano queste controculture?

«I graffiti ponevano la domanda: di chi sono le città? Non solo di chi possiede gli immobili, ma di chi vive strade epiazze. Il gioco di ruolo, che pure negli anni Ottanta creò panico morale, lo si accusava di portare al satanismo, oggi non lo definirei controcultura. Il rave sì. Credo che il potenziale di una controcultura si misuri dalle reazioni che provoca. Se in quattro anni Italia eFrancia hanno fatto leggi per contrastare i free party, vuol dire che sono ancora controculturali».