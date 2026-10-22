Breve tregua, poi torna il maltempo: dove colpiranno piogge e temporali

Per una perturbazione che va, un’altra ne arriva. La “Porta Atlantica” rimane aperta e l’anticiclone non è in grado di bloccare, più di tanto, l’avanzata da ovest verso est dei fronti atlantici. Così accadrà anche a partire da venerdì 23 ottobre con l’arrivo di una nuova perturbazione che colpirà più direttamente le regioni settentrionali mentre sabato un nuovo peggioramento interesserà anche altre aree d’Italia.

Le regioni colpite venerdì

Una nuova perturbazione, collegata ad un profondo vortice sul Centro-Nord Europa, transiterà venerdì sulle regioni settentrionali e distribuirà piogge e qualche temporale in marcia da ovest ad est, ma anche un po’ di neve sulle Alpi a quote inferiori ai duemila metri”, spiegano gli esperti di 3BMeteo. Nella serata di venerdì, poi, nubi e piogge raggiungeranno anche Toscana, Lazio, Umbria e la Sardegna centro-settentrionali. Nulla da segnalare, per il momento, sul resto d’Italia dove continuerà a splendere il sole.

Nuovo peggioramento nel week-end

Nella giornata di sabato 24 ottobre sull’Italia piomberà un nuovo vortice che si “staccherà” dalla perturbazione principale, centrata sull’Europa, per tuffarsi sul Mediterraneo. Questa volta a essere maggiormente interessate saranno le regioni di Nord-Est, le zone adriatiche e il Sud. Questo significa che piogge, acquazzoni e qualche temporale colpiranno dal Friuli Venezia-Giulia alla Puglia in cammino anche a Campania e Calabria.

Temperature verso il basso

Attenzione anche all’attivazione di forti venti da Maestrale, le temperature saranno in generale diminuzione soprattutto domenica 25 ottobre quando non andranno al di sopra dei 20°C. In città come Milano, Torino e Bologna non si andrà al di sopra dei 16°C, le città centro-meridionali qualche grado superiore. Importante anche una menzione per le temperature notturne. “In alcune zone della Valle Padana si scenderà fino a 5-6°C, con valori anche inferiori nei fondovalle alpini. A Bolzano e Trento i termometri potranno toccare i 3-4°C. Questa discesa termica trova piena spiegazione proprio nel rapido rilascio di calore dal suolo verso lo spazio sotto cielo sereno e con calma di vento post-frontale”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

La tendenza successiva

Dopo il tempo instabile previsto fino a domenica, la prossima settimana vedrà condizioni di generale bel tempo per l’arrivo di un nuovo anticiclone. Sulla durata, tuttavia, rimangono margini di incertezza ma sembra che possa durare fino alla fine del mese.