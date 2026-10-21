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Meteo e clima

Italia nella morsa del maltempo, militare 46enne muore travolto da un albero mentre si trovava in auto. Quasi 400 interventi dei vigili del fuoco

Numerose criticità specialmente in alcune regioni, tra cui Liguria, Veneto, Toscana, Lazio e Sardegna: strade chiuse al traffico per allagamenti e smottamenti, 180 mm di pioggia caduti sull’Isola d’Elba

Alessandro Ferro
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Una forte perturbazione atlantica interessa l’Italia dalla giornata di ieri apportando forti piogge, temporali e locali nubifragi. Numerose le criticità specialmente in alcune regioni del Centro-Nord con centinaia di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e la caduta di alberi.

In Veneto, un militare 46enne è morto questa mattina, travolto da un albero mentre si trovava in auto in via Roma Destra a Jesolo. L’uomo stava andando al lavoro quando, a causa del maltempo, il tronco ha ceduto e si è abbattuto sul tetto della sua macchina. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, tra cui anche i vigili del fuoco, per il 46enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Jesolo e ci sono accertamenti in corso.

I disagi in Liguria

Proseguono anche questa mattina gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo con oltre 100 interventi tra le province di Genova e Savona per mettere in sicurezza alcuni edifici ma anche per i numerosi allagamenti. A Celle Ligure (Savona), la caduta di un masso sulla carreggiata della Strada statale 1 Aurelia ha comportato la chiusura in entrambe le direzioni. Ma per il traffico stradale i problemi non sono ancora finiti: la SP27 tra Finalborgo e Feglino è stata chiusa in attesa di verifiche. Sulla SP29 è avvenuto uno smottamento che coinvolge la sede stradale (i tecnici sono sul posto per le verifiche), mentre sulla SP2 sono stati risolti i problemi di allagamento.

Genova è stata interessata da un nubifragio con l’acqua che è entrata all’interno di alcuni esercizi commerciali. “Si è allagato tutto in 5 minuti”, dichiara una commerciante ai microfoni di Rai News 24. Regione Liguria segnala le criticità ancora presenti a causa del maltempo che si e abbattuto sulla regione.

Cosa è successo in Toscana

Un’altra regione fortemente colpita dal maltempo delle ultime ore è la Toscana dove le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul litorale di Livorno ma specialmente sull’isola d’Elba per far fronte ai danni causati dalle intense precipitazioni. Secondo i dati ufficiali rilevati dalle centraline, nel corso di questa forte perturbazione sono caduti ben 180 mm di pioggia in pochissime ore. A essere più colpita la zona nord-ovest dell’isola.

I problemi in Sardegna e nel Lazio

In Sardegna, il maltempo ha colpito specialmente le province di Nuoro, Oristano e Sassari. Sono stati segnalati almeno 170 interventi per allagamenti, alberi caduti e soccorso ad automobilisti in difficoltà. A Siniscola (Nuoro), nella serata di ieri è stata evacuata una famiglia di cinque persone rimasta bloccata nella propria abitazione per l’aumento del livello dell’acqua. Sempre a Siniscola sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco che hanno aiutato automobilisti bloccati nei propri veicoli a causa dell’innalzamento dell’acqua.

Nel Lazio, le forti piogge hanno interessato soprattutto le province di Roma e Latina, dove i vigili del fuoco sono al lavoro per la messa in sicurezza di alberi caduti, allagamenti e per la rimozione di ostacoli pericolanti. Scuole chiuse ad Anzio per l’ordinanza del sindaco ma lo stesso vale per cimiteri, parchi e giardini.

Le regioni in allerta meteo

Per la giornata odierna, mercoledì 21 ottobre, la Protezione Civile ha diramato un bollettino con allerta arancione per sei regioni: si tratta di Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Lazio e Campania. Su queste aree potranno verificarsi nuovi fenomeni di forte intensità. Per un miglioramento del tempo si dovrà aspettare la giornata di giovedì.

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