Per una perturbazione che si allontana verso est, ne è subito pronta un’altra in arrivo da ovest. Il flusso atlantico è attivo più che mai non trovando, in questo periodo, il “muro” dell’alta pressione. Sul nostro Paese è ormai attivo da giorni un tempo estremamente variabile con numerose occasioni per piogge anche intense e le prime copiose nevicate su Alpi e Appennini.

Arriva un nuovo fronte atlantico

Le immagini del satellite ci mostrano una nuvolosità più compatta al Centro-Sud ma al Nord non splende il sole, specialmente in Val Padana dove sono presenti nubi basse. Quella di mercoledì 18 novembre, però, sarà una giornata interlocutoria in attesa di una nuova ondata di maltempo da giovedì. “Fonte atlantico al Centro-Nord e Tirreno, abbondanti nevicate sulle Alpi e raffiche di Maestrale”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Le piogge interesseranno soprattutto Liguria, Campania e Calabria tirrenica con accumuli complessivi “generalmente compresi tra 60 e 80 mm/24h, mentre picchi di 60 mm/24h sono attesi nel medesimo arco temporale tra Toscana e Lazio e tra Emilia occidentale e Friuli-Venezia”.

Nuove nevicate sulle Alpi

Ottime notizie per gli amanti dello sci e gli operatori turistici visto che, nel corso della prossima ondata di maltempo, la neve cadrà abbondante sulle Alpi e soprattutto sui monti della Valle d’Aosta con circa 70-80 cm oltre i duemila metri. Accumuli inferiori sulle Dolomiti dove “sono previsti apporti di 30-40 cm oltre i 2000 metri e di 15-30 cm a quote comprese tra 1600 e 1700 metri”, spiegano gli esperti. “Lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale la quota neve resterà invece confinata oltre i 1900-2000 metri”.

Attenzione al forte vento

Il nuovo fronte atlantico sarà però caratterizzato anche da un elemento da non sottovalutare soprattutto per chi naviga e chi si trova in montagna sulle zone esposte. In queste ore stanno già rinforzando venti di Maestrale con raffiche fino a 70 km/h sulle zone tirreniche e conseguenti mareggiate sulle coste esposte.

Cosa aspettarsi dalle temperature

Sul fronte termico non avremo grosse novità: rimarranno più o meno stazionarie e comprese tra 11 e 14°C al Nord (le massime), tra 14 e 17°C al Centro; valori più elevati al Sud e sulla Sicilia con punte anche di 20-21°C. Durante la notte farà piuttosto fresco: valori a una cifra sulle pianure settentrionali e comprese tra 5 e 9°C; al Centro-Sud, invece saliranno di alcuni gradi fino a 15-16°C.

La tendenza successiva

Il tempo, però, sarà in miglioramento nella prima parte del fine settimana (21-22 novembre) con una breve apparizione dell’anticiclone nella giornata di sabato mentre domenica, soprattutto il Nord, farà i conti con il passaggio di un nuovo fronte atlantico. Dunque, continua una fase estremamente dinamica della stagione autunnale con l’alta pressione molto spesso defilata e non invadente come avvenuto più volte in passato.