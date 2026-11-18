Se c’è un pilota di F1 che continua a mettersi in gioco e a rischiare pur non avendo niente da dimostrare è Fernando Alonso. Ad oggi ha corso ben 448 Gp, ma ha deciso che non basta. A fine settembre il due volte campione del mondo aveva ufficializzato il rinnovo con Aston Martin. Ieri, dopo le indiscrezioni e le smentite del mese scorso, ecco l’annuncio: sarà al via della Dakar 2027 in un nuovissimo progetto sempre firmato Aston Martin, ma che presenta non poche sorprese. La Casa britannica infatti, grazie alla collaborazione con Prodrive ha realizzato la Dreadnought, vettura che era stata concepita come veicolo militare per il videogioco Call of Duty: Modern Warfare 4, e che ora è diventata reale. Una vettura, come ha dichiarato la stessa Aston Martin, «ideata senza limiti e adesso forgiata per affrontare una sfida assolutamente nuova». Il progetto, realizzato in pochissimo tempo, poggia però su solide basi considerato che la squadra potrà contare su Prodrive, che quest’anno ha vinto la Dakar con Dacia.

E se Aston Martin continua ad ampliare i suoi orizzonti con l’impegno in Formula 1, WEC, GT, e adesso la Dakar, per il due volte campione del mondo di F1 si tratta di un ritorno in grande stile. Lo spagnolo era già stato al via della leggendaria maratona nel 2020, durante la sua pausa dalla F1, chiudendo al 13° posto con Toyota. «Alla fine la scelta è diventata semplice», ha spiegato Alonso, «volevo abbracciare completamente la sfida e affrontare F1 eDakar nello stesso anno».