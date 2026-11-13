Antonelli al Quirinale, invita Mattarella a Monza e gli dona il suo casco

Elegante completo scuro, i capelli tornati del colore naturale – anche se per la tinta bianco-rosso-verde esibita per un paio di giorni il Presidente probabilmente non avrebbe sollevato obiezioni –, Andrea Kimi Antonelli è stato ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella, che si è voluto complimentare con lui per la storica conquista del titolo mondiale di Formula 1. Un momento memorabile per il ventenne pilota della Mercedes che, con la spontanea serenità con cui scende in pista, lo ha invitato ad assistere ad un Gran premio, “magari a Monza, sarebbe bello”, ha detto. Mattarella ha premesso che da “diversi anni i movimenti sono un po’ complicati” ma questa “condizione mi sollecita molto”, ha aggiunto riferendosi al fatto di avere un campione italiano.

Antonelli, che era accompagnato dai genitori e dalla sorella, ha donato al Presidente un casco da gara con una dedica autografata sulla visiera, “al presidente Mattarella con molta ammirazione”, e questi dopo averlo soppesato ha osservato che “deve essere una liberazione quando lo togliete”. Kimi ha confermato che non è facile correre per un’ora e mezzo con tutte le protezioni previste, soprattutto la pesante tuta ignifuga. “Noi perdiamo almeno un paio di chili a gara” per questo, quando fa caldo, alla fine “ci buttiamo nella vasca con l’acqua fredda”, ha spiegato ancora il pilota, aggiungendo ad una domanda dell’interlocutore che sui kart, dove ha cominciato a gareggiare da giovanissimo, “si soffre molto meno perché si è esposti all’aria e non chiusi in un abitacolo”, ha sottolineato, prima di rivolgere all’ospite l’invito per Monza.

La visita al Quirinale ha suggellato giorni colmi di impegni e di onori per Antonelli, che ieri a San Marino, dove vive con la famiglia da qualche anno, ha ricevuto il titolo di ‘commendatore’ e in serata è stato accolto con una standing ovation dal pubblico di San Siro dove ha assistito alla partita Italia-Francia di Nations League. “Ci ha fatto uno splendido regalo a venire”, ha commentato il commissario straordinario della Figc, Giovanni Malagò, ma presto il pilota dovrà rientrare nel clima del circus, visto che lo aspettano altre tre gare, a cominciare da quella di Las Vegas la prossima settimana.