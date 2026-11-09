Bezzecchi domina in Qatar. Marc vede il 10°

Marco Bezzecchi torna a vincere in Qatar, mettendo finalmente a frutto la velocità dimostrata tutto il fine settimana. Sabato quel brutto contatto al limite, una sportellata di Marc Marquez sul Bezz che lo ha scaraventato a terra. Un ko amaro che lo ha posto definitivamente fuori la lotta per il titolo. Ma se la matematica ha decretato il «game over», il cuore voleva una rivincita e così è stato. Il pilota Aprilia è scattato dalla pole position puntando alla testa della corsa, dietro gli altri a rincorrere. Non è stata una passeggiata anche perché avere dietro un mastino come Marc, capace di gestire le gomme nella prima parte di gara, vuol dire non abbassare ami la guardia e chiudere ogni varco. Alla fine, il Bezz ha avuto la meglio, con Marc secondo e Raul Fernandez, terzo. Settimo Jorge Martin, obbligato a conquistare punti per cercare di rimandare la festa iridata del connazionale Marc Marquez. Ci proverà ancora Martin sul saliscendi di Portimao, in Portogallo il 22 novembre, consapevole che recuperare un distacco di 60 punti contro un Cannibale come Marc è praticamente impossibile. Al ducatista infatti basterà guadagnare due punti su Martin e non perderne 12 da Bezzecchi. Nella sfida tra le due Case italiane: la Ducati è un passo dal trionfo grazie ad una rimonta straordinaria del pluricampione che a Mugello si trovava a -102 punti dalla vetta. Borgo Panigale è corsa ai ripari e parallelamente anche Marc ha pienamente recuperato dall’incidente del finale 2025. «Sono diverse gare che andate un po’ più forte o forse siamo noi che stiamo andando più piano», confessa Il Bezz a Marc. «Ducati lavora», conferma Marquez, soddisfatto dei 32 punti conquistati in Qatar. Per Bezzecchi è tempo di bilanci. Rimpianti? «Avrei firmato per una stagione come questa. Il mio obiettivo era iniziare forte e ci siamo riusciti. Nel mezzo poi ci sono stati degli errori e anche un infortunio. Ma siamo tornati a vincere», ha commentato il riminese.