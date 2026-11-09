Dal parcheggio di Marineo alla Formula 1: la favola di Gabriele Minì, il talento siciliano che sogna il Circus

La Sicilia si affaccia sul palcoscenico della Formula 1 con Gabriele Minì. Il pilota palermitano, 21 anni, ha realizzato uno dei passaggi più importanti della sua carriera: il debutto ufficiale in una sessione di prove libere del Mondiale, al volante dell’Alpine, in occasione del Gran Premio del Messico. Un traguardo che racconta il percorso di un giovane talento cresciuto lontano dai grandi circuiti internazionali, ma capace di conquistarsi progressivamente spazio nelle categorie automobilistiche più competitive.

E non è stata soltanto una comparsa. Dopo il quattordicesimo posto nella prima uscita in Messico, Minì è tornato in pista il 6 novembre a Interlagos, in occasione del Gran Premio del Brasile, conquistando un brillante settimo tempo. Il migliore tra i giovani piloti impegnati nella sessione. Un risultato che aggiunge valore al suo percorso e conferma la capacità di adattamento alla monoposto della massima categoria.

Le origini: il primo kart nel parcheggio di casa

La storia di Minì comincia a Palermo, dove nasce il 12 marzo 2005, e prosegue a Marineo, nell’entroterra palermitano. La passione per i motori è una questione di famiglia. Il padre Fabrizio, pilota e meccanico, gli regala un kart quando Gabriele ha appena un anno. All’inizio il piccolo non sembra particolarmente interessato, ma a due anni e mezzo comincia a guidare. I primi giri non avvengono in un autodromo, ma in un parcheggio, con il padre costretto ad adattare i pedali per consentirgli di raggiungerli.

A quattro anni arrivano già le prime gare. Il nonno, appassionato di rally, contribuisce a consolidare un legame familiare con il mondo delle corse. Un ambiente nel quale Gabriele cresce, trascorrendo molto tempo anche nell’officina del padre.

Il percorso, tuttavia, non è semplice. Per partecipare alle competizioni nazionali e internazionali dalla Sicilia sono necessari lunghi trasferimenti e investimenti economici importanti. Una difficoltà che accompagna i primi anni della sua carriera, senza fermarne l’ascesa.

Dai successi in Formula 4 alla consacrazione in Formula 3

I primi risultati importanti arrivano nel karting, ma è il passaggio alle monoposto a mettere in evidenza le qualità del pilota palermitano.

Nel 2020, a soli 15 anni, Minì conquista il campionato italiano di Formula 4 al debutto nella categoria con il team Prema. Un’affermazione che lo inserisce tra i giovani prospetti più interessanti dell’automobilismo internazionale. Diviso tra scuola e sport, Minì si diploma all’Istituto Alessandro Volta di Palermo. Una delle scuole iconiche della città nel territorio di don Padre Pino Puglisi.

Nel 2022 arriva il passaggio in Formula Regional, mentre nel 2023 approda in Formula 3 ed entra nell’Alpine Academy, il programma di sviluppo dei giovani piloti della scuderia francese.

È proprio in Formula 3 che Minì si mette definitivamente in evidenza. Nel 2023 conquista una prestigiosa vittoria nel Gran Premio di Monaco, mentre nella stagione successiva diventa uno dei protagonisti della lotta per il titolo. Il campionato 2024 si conclude con un secondo posto, alle spalle dell’altro italiano Leonardo Fornaroli.

La Formula 2 e il salto verso il Circus

Il passaggio successivo è forse quello più naturale: la Formula 2, l’ultimo passo prima di approdare in Formula 1.

Dopo un primo campionato completo nel 2025 con Prema, concluso al tredicesimo posto con tre podi, Minì cambia squadra e nel 2026 passa alla MP Motorsport.

La nuova esperienza gli permette di ritrovare continuità e competitività. Nel corso della stagione conquista due vittorie, a Miami e Budapest, e altri piazzamenti sul podio. Alla vigilia dell’appuntamento messicano occupa la quarta posizione in classifica, restando tra i protagonisti della lotta per il campionato.

Parallelamente prosegue il lavoro con Alpine. Minì è infatti parte integrante del programma giovani della scuderia e collabora con gli ingegneri attraverso il simulatore e le attività di preparazione tecnica a Enstone, la sede del team francese.

Un lavoro che precede l’opportunità più attesa: salire sulla monoposto A526 durante un fine settimana ufficiale di Formula 1.

Il debutto in Messico e la conferma in Brasile

Il 30 ottobre 2026, sul circuito Hermanos Rodríguez di Città del Messico, Minì prende il posto di Franco Colapinto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio.

Per il siciliano è la prima esperienza ufficiale al volante di una Formula 1 durante un weekend mondiale. Chiude al quattordicesimo posto, con il tempo di 1’19”946. Un risultato da leggere soprattutto in relazione all’obiettivo della giornata: accumulare esperienza, conoscere la vettura e fornire indicazioni tecniche alla squadra.

La seconda opportunità arriva pochi giorni dopo, in Brasile. Il 6 novembre, sul circuito di Interlagos, Minì torna al volante dell’Alpine, questa volta prendendo il posto di Pierre Gasly. Il settimo tempo assoluto in 1’12”569, a 852 millesimi dal miglior crono di Lando Norris. Minì risulta anche il più veloce tra i giovani piloti impegnati nella sessione.

Al termine delle prove, ai microfoni di Sky Sport, esprime soddisfazione per il lavoro svolto e guarda già al futuro. L’obiettivo dichiarato è arrivare a diventare un pilota titolare in Formula 1.

Il sogno di un posto da titolare

Il debutto nelle prove libere rappresenta un passaggio importante, ma non equivale ancora a un ingresso stabile nel Mondiale. Minì resta impegnato in Formula 2 e nel programma di sviluppo Alpine.

Il messaggio, però, è chiaro: Gabriele Minì vuole conquistarsi un posto tra i protagonisti del Circus. Prima di lui, soltanto tre piloti nati in Sicilia avevano preso parte al Mondiale di Formula 1: Nino Vaccarella, Gaetano Starrabba di Giardinelli e Giovanni Lavaggi, ultimo nel 1996. A distanza di trent’anni, il pilota di Marineo riporta così la Sicilia sulla scena della Formula 1. Le prime occasioni sono arrivate, i risultati anche. Adesso per Minì comincia la sfida più difficile: trasformare queste opportunità in una concreta possibilità di diventare un pilota titolare.