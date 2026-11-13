Kimi ai vandali spacca vetrine: “Rispettate chi lavora”

Non ha ancora finito di festeggiare, anche perchè non ha esattamente capito che cosa gli sta succedendo. Certo, quando ricevi un invito dal presidente Mattarella, un altro dalla nazionale di calcio e San Marino, la città stato dove hai deciso di vivere, ti accoglie con uno striscione gigante che occupa tutto il cavalcavia sopra la strada che porta alla Rocca, qualche dubbio ti viene. «Arrivando l’altra sera mi sono fermato a fotografarlo», racconta con lo stupore dei suoi 20 anni. «Sto pian piano realizzando quello che è successo. È stato qualcosa di talmente grande che ho bisogno di un po’ di tempo per me stesso. Ancora adesso faccio fatica a crederci». Comincia a capire di aver riscritto la storia, ma non vuole cambiare, non vuole perdere la sua normalità: «La fame è la stessa di prima, forse è addirittura aumentata. Vincere è una delle sensazioni più belle che possano capitarti e quando la provi vuoi riviverla sempre di più. Per me queste ultime gare sono già l’inizio del 2027. Voglio finire bene, magari conquistare qualche altra vittoria e poi ripartire ancora più forte. Questo deve essere soltanto l’inizio».

Lo aveva detto appena sceso dalla sua Mercedes in Messico, continua a ripeterlo adesso che ha gli occhi stanchi per una notte troppo corta e la lunga giornata di festeggiamenti in Inghilterra con il team. I capelli tricolori con cui si era presentato a Toto Wolff sono spariti. «Tutti erano vestiti eleganti, perfetti, e poi sono arrivato io. Toto Wolff non riusciva a crederci. Nella foto di gruppo si vedono tutti con i capelli normali e poi c’è questo puntino tricolore davanti. Tra qualche anno probabilmente mi chiederò che cosa diavolo avessi fatto, ma in quel momento è stata una figata, peccato solo non ci fosse una tintura blu per capelli... c’era solo della vernice vera, ho detto che non era il caso». Perché siano già spariti è semplice da spiegare: «Continuavo a perdere colore e il bianco era diventato grigio. Sembravo un nonno», scherza e chiede subito scusa ai nonni. «Quando è il caso mi piace scherzare, alleggerire - aggiunge - ma quando salgo in macchina cambio completamente. L’obiettivo è uno solo: essere il migliore». Prova a tornare indietro con i pensieri: «L’anno scorso, quando entravo in macchina, pensavo troppo al risultato finale e non a come raggiungerlo. Quest’anno ho cambiato completamente mentalità. Mi sono concentrato su quello che dovevo fare per ottenere il risultato. È stato uno step pazzesco». Un cambiamento nato dalle difficoltà del 2025, dai dubbi, dagli errori, dalla pressione sentita l’anno scorso quando qualcuno avrebbe voluto mandarlo in Alpine a maturare. «Ci sono stati momenti molto bui. Superarli mi ha fatto crescere tantissimo, non soltanto come pilota ma soprattutto come persona. Ho capito che sarei stato capace di affrontare altri momenti difficili». Se dopo la vittoria di Monza ha capito che avrebbe vinto il Mondiale, alla prima gara in Australia quando era finito fuori in Fp3, aveva capito di esser cambiato: «Se mi fosse successo l’anno scorso, probabilmente mi sarei portato dietro quell’errore per molto più tempo. Invece sono riuscito a superarlo. È stata la conferma che ero cambiato».

Non crede che nella F1 di oggi sia possibile aprire un ciclo come una volta: «Già ora siamo tutti più vicini e qualche volta gli avversari sono più veloci. Spero in un mondiale con tanti protagonisti e credo che Max possa essere quello che potrà darmi più problemi». Guarda già alla prossima sfida e manda un messaggio ai giovani che spaccano le vetrine: «Se potessi portarli a fare un giro con me cercherei di trasmettere loro i valori che mi sono stati insegnati. E poi gli chiederei di rispettare chi lavora, i piccoli negozianti. Gli chiederei di non fare casino, di non rovinare città bellissime come la mia Bologna». Non avrà ancora capito di essere campione del mondo, ma sa benissimo cosa dire. Anche se ha solo 20 anni e il meglio forse deve ancora venire.