Ogni resistenza è inutile: Marquez ora è a +10

Nelle corse, la velocità da sola non basta. Occorre tagliare il traguardo e un pizzico di fortuna, cosa che è mancata a Jorge Martin, arrivato in Australia leader del Mondiale e in lotta per il titolo contro un mastino come Marc Marquez. A complicare le cose un meteo pazzarello: Sprint sull’asciutto dopo le qualifiche sul bagnato. Lo spagnolo dell’Aprilia si è battuto come un vero guerriero. La sua gara si è però conclusa con una scivolata all’ottavo giro mentre se duellava con Marc Marquez. Fuori l’avversario, il ducatista ha così firmato la 9ª vittoria stagionale in una Sprint, portandosi in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio.

Per Martin le conseguenze a livello campionato sono state disastrose, anche

se all’inizio non sembrava così. «Sono sopravvissuto, questa è la cosa più importante. Sono felice che non sia successo nulla di grave», ha tagliato corto lo spagnolo. Poi la doccia fredda. Le radiografie hanno rivelato la frattura del radio e una possibile frattura dell’ulna in sede distale, oltre alla rottura di una delle due ossa dell’avambraccio nei pressi del polso e c’è il sospetto di una possibile seconda rottura, nell’altro osso dell’avambraccio. Il pilota è stato dichiarato unfit, non idoneo per la gara di oggi. Game over. Il sogno iridato dello spagnolo e della Casa di Noale si assottiglia per non dire svanisce in un momento di grande prestazione dell’uomo del mezzo. É stato invece un sabato perfetto per Marc Marquez, con una pole stratosferica sul bagnato e nel testa a testa con Martin. «È stata

una gara da lotta per il titolo. Martin era più veloce di me, ho cercato di difendermi con tutto quello che potevo, con un altro pilota non avrei rischiato così tanto», ha riassunto Marc all’arrivo, quando non sapeva ancora dell’infortunio del rivale. Il punto interrogativo resta il tempo di recupero di Martin con un finale di stagione che vede ancora 5 gp da disputare in un mese, a partire da quello che si disputerà oggi sulla storica pista di Phillip Island. TV: gara alle 4:00 diretta Sky (differita Tv8 alle 14:00).