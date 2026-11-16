“Ti reinventi o sei finito, ma questo mi fa divertire”

Quando a 90 anni hai ancora voglia di pensare al futuro, senza perdere troppo tempo a guardare al tuo passato glorioso, significa che sei un uomo speciale. L’ingegner Dallara è così. Quando al mattino prende la sua 500, rigorosamente con il cambio manuale, per andare in ufficio pensa soltanto in quella direzione. Come ha fatto quando ha accolto in azienda due uomini che sono due eccellenze, come Andrea Pontremoli, il ceo e Aldo Costo, l’uomo dei record alla Mercedes.

Tutto era cominciato con un foglietto scritto con l’inchiostro viola. «Più ordine, prego». Non c’era bisogno della firma per riconoscere il mittente: Enzo Ferrari. Era il 1959, Dallara si era appena laureato in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano ed era entrato nell’ufficio tecnico di Maranello. Per un ragazzo arrivato da Varano de’ Melegari era una specie di Disneyland dei motori. Ferrari gli aveva mostrato una bacheca piena di pezzi rotti: pistoni, bielle, sospensioni. Il messaggio era chiarissimo: si può sbagliare, ma una volta sola. Dallara non l’ha più dimenticato. E da quel giorno la sua scrivania diventò la più ordinata di Maranello. Con Ferrari, però, finì male. Dopo tre anni Dallara voleva andare in pista. Arrivò un’offerta della Maserati e lui, non trovando il coraggio di confessarlo al Drake, raccontò che avrebbe lasciato Maranello per lavorare con il padre. Dopo Ferrari arrivarono Maserati, Lamborghini e De Tomaso. A Sant’Agata Bolognese, insieme a Paolo Stanzani e Marcello Gandini, contribuì alla nascita della Miura, una delle automobili più belle della storia. Ma il richiamo delle corse e quello di casa erano troppo forti. Così nel 1972, in un garage di Varano nacque la Dallara Automobili da Competizione. Una piccola impresa diventata il punto di riferimento dell’automobilismo mondiale.

«Il nostro scopo è realizzare le vetture da competizione più veloci e sicure, con altissimi standard di qualità e supporto al cliente racconta l’ingegnere - per cercare di essere sempre un passo avanti». La Dallara ha sempre fatto dell’innovazione il suo mantra. «O ti reinventi o questo mondo non lo reggi e oggi con la potenza di calcolo dei computer tutto cambia molto più in fretta, non è facile capire dove saremo tra 5 anni, ma tutto questo è comunque divertente. Immaginazione, freschezza, curiosità, un po’ di fantasia sono gli ingredienti fondamentali per sapersi reinventare. E poi permettersi anche di sbagliare perché l’errore può diventare conoscenza. L’importante è capirlo e naturalmente farlo una volta sola». A vedere la storia della Dallara non sembra che l’azienda abbia sbagliato molto. È stata la prima a dotarsi di galleria del vento a tappeto mobile, a lavorare sul carbonio in un certo modo, a costruirsi un simulatore in casa. Ha progettato e costruito auto che corrono e vincono in tutto il mondo, ha firmato i progetti per quasi tutti i grandi costruttori , è andata nello spazio collaborando sulla ricerca dei materiali, ha progettato l’handbike di Alex Zanardi, ma anche barelle per il 118 abbassando il peso da 16 a 4 chili. A 80 anni si è regalato un’auto da strada. La Dallara stradale, un capolavoro di aerodinamica, design e guidabilità. La prossima sfida è l’Ia. È curioso di capire se un giorno un pilota virtuale potrà dare dei consigli ad un pilota vero, ma intanto si è commosso per Kimi Antonelli. Un’emozione che un pilota virtuale non potrà mai dargli.