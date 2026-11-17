Nel motorsport, come in tutto lo sport a dire il vero, una stretta di mano conta poco. In qualche caso addirittura contratti alti come un’enciclopedia, possono essere aggirati. Ci sono però le eccezioni. Ci sono persone per le quali una stretta di mano vale e varrà per sempre. È quello che pensa Toto Wolff di Kimi Antonelli e della sua famiglia. Alla domanda della Bild se per caso avesse paura che la Ferrari potesse portargli via il più giovane campione del mondo della storia, ha risposto: «Sono zero virgola zero, preoccupato». Una percentuale che Toto giustifica così: «Perché lui e la sua famiglia sono persone leali». Tutte impressioni condivisibili al 100%. Kimi sa di essere arrivato al Mondiale grazie alla Mercedes che lo ha finanziato, aiutato a crescere e protetto. Mai e poi mai potrebbe pensare di andarsene prima di aver restituito al team più successi possibile. Ma Toto aggiunge anche altro: «Non è solo questione di lealtà. Questa stagione ha dimostrato che siamo una squadra vincente. Questa è la cosa più importante per ogni pilota, Kimi compreso». Un altro pensiero condivisibile al 100%. Perché lasciare la Mercedes per infilarsi in un team che in questo momento ha un sacco di problemi da risolvere?

Poi, chissà, un giorno, con una Ferrari competitiva e qualche altro titolo alle spalle, Kimi potrà anche andare a correre per la squadra di cui era tifoso da bambino, quando anche lui per giocare sceglieva l’automobilina rossa. Toto è sicuro che in Italia si continuerà a tifare per la Ferrari, ma anche che «ha aperto il cuore e l’anima a questo ragazzino italiano che grazie alla sua spontaneità e ai suoi successi, è qualcosa di speciale». Toto non parla di cifre, ma fa capire che il suo ingaggio verrà aumentato come merita un campione del mondo. Un campione che, dopo una settimana di gloria, tra l’abbraccio del team in Inghilterra, quello del pubblico a San Siro e l’incontro con il presidente Mattarella, è volato a Las Vegas per lasciare un altro segno. Vuole arrotondare la cifra, arrivare alla decima vittoria stagionale. E battere ancora la Ferrari, altroché andarci a correre.