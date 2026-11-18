Non c’è un termometro migliore dei Grammy Awards per calcolare la temperatura della musica e anche quest’anno le nomination, prima ancora delle statuette in consegna il 7febbraio aLos Angeles, sono una prima cartina al tornasole sulla situazione. Intanto le donne. Sono donne le due artiste più nominate, ossia la rivelazione inglese Raye (foto) con 11 candidature (tra cui le più prestigiose Disco e canzone dell’anno) e la spagnola Rosalía con 9, a conferma oltretutto che si sta sempre più abbattendo il vetusto confine territoriale (leggasi mondo anglosassone) che ha sempre dettato le regole dei Grammy. E così, dopo lo strapotere l’anno scorso del portoricano Bad Bunny, stavolta sotto i riflettori c’è Rosalía Vila Tobella nata nel 1992 a Sant Cugat del Vallès in Catalogna. A quota sette nomination ci sono Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrogo e Phoebe Bridgers mentre a sei rimangono Bruno Mars, Leon Thomas eOlivia Dean. Per capirci, il dominio femminile è talmente strabordante che nella categoria «Album dell’anno», una delle più significative, sette delle otto nomination sono andate a donne e soltanto una a un uomo, Bruno Mars. Idem nella categoria Canzone dell’Anno. Persino il country, genere musicale storicamente e statisticamente dominato dagli uomini, stavolta è «occupato» per intero da donne. Un segno dei tempi.

Così come è significativo che nella categoria Miglior Album non ci sia manco un titolo hip hop. E se Bad Bunny e (a sorpresa) Harry Styles non hanno reso manco una nomination, Madonna ne prende 4 per Confessions II dopo sedici anni in attesa di un segnale dalla Recording Academy. Infine un orgoglio tutto italiano, la doppia nomination aMarta Salogni, «ingegnera » del suono nata a Brescia che ha già lavorato con pesi massimi come i Depeche Mode. Era già stata nominata, ma è rimasta a mani vuote. Stavolta ha più ragioni per sperarci: una nomination è per la miglior ingegneria del suono per Lux di Rosalìa e l’altra per il brano Berghain, sempre di Rosalía. Niente male.