La musica da camera trova una delle sue espressioni più alte nel progetto del Quartetto Ébène dedicato all’integrale dei quartetti di Beethoven. Un’epopea musicale avviata dalla Società del Quartetto di Milano nel 2025 e ora proiettata verso i suoi tre capitoli conclusivi in Conservatorio, a partire da questa sera alle 20.30, con i successivi appuntamenti del 12 gennaio e del 4 maggio 2027. Il nome Ébène rimanda al legno d’ebano, impiegato per alcune componenti degli strumenti ad arco. Ma l’identità dell’ensemble francese, fondato nel 1999 da Pierre Colombet insieme ad alcuni compagni di studi, è tutt’altro che legata a una visione museale della tradizione. L’Ébène ha infatti rivoluzionato l’approccio al genere quartettistico grazie a una personalità musicale capace di attraversare con naturalezza il repertorio classico, il jazz e le contaminazioni cinematografiche. Il ritorno dell’Ébène offre l’occasione per interrogarsi sul presente e sul futuro della musica da camera. In una recente intervista, Colombet e Le Magadure hanno raccontato come il panorama internazionale dei quartetti sia profondamente mutato negli ultimi decenni. Se alla fine degli anni Novanta in Francia di formazioni d’alta gamma se ne contavano cinque, ora sono una cinquantina. Un’espansione che testimonia il crescente interesse delle nuove generazioni per il repertorio cameristico, alimentato anche dall’esempio di gruppi come gli Ébène, i Belcea e i Modigliani, per non parlare dei nostri italiani Prometeo, Cremona, Indaco, Nous, Eos, Adorno. Dietro questa crescita si nascondono difficoltà sempre più evidenti. I quartetti si formano spesso quando i musicisti hanno già superato la metà dei vent’anni. Eppure, per costruire un’identità sonora comune sono necessarie dalle sei alle nove ore di studio quotidiano. Un investimento di tempo difficile da conciliare con la necessità di guadagnarsi da vivere e di avviare una carriera professionale. Il quartetto non è la somma di quattro eccellenti individualità: è un organismo collettivo che richiede anni di disciplina e ricerca condivisa. A preoccupare i musicisti è soprattutto la progressiva diminuzione dell’attenzione riservata alla musica da camera da parte delle istituzioni culturali, dei mezzi di comunicazione e delle case discografiche. Il rapporto con il pubblico offre tuttavia segnali incoraggianti. Nel corso delle tournée mondiali nel segno di Beethoven, l’Ébène ha registrato un’accoglienza sempre più calorosa, in particolare in Italia, come dimostra anche l’ultimo concerto milanese.