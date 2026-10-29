Gli U2 tornano in Italia: le date e come acquistare i biglietti

Gli appassionati saranno felici. Nelle ultime ore Live Nation ha annunciato le date 2027 per i concerti degli U2 in Europa e in Regno Unito. L’ottima notizia è che, nel loro tour, c’è anche l’Italia con due serate a Milano allo stadio San Siro.

Cosa c’è da sapere

La leggendaria band irlandese che si è formata a Dublino nel 1976 ha annunciato tappe e date del tour chiamato”‘Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth”. Ebbene, segnatevi sul calendario le date di lunedì 5 luglio e martedì 6 luglio 2027. Si annuncia uno stadio di San Siro strapieno in ogni ordine di posto e la caccia al biglietto che partirà nei prossimi giorni.

Quali sono le date europee

Nel dettaglio, gli U2 inizieranno il tour europeo il 26 e 28 aprile da Stoccolma, il 5 e l’8 maggio saranno a Parigi, il 27 maggio Lisbona, 5 e 6 giugno Amsterdam, 18 e 19 giugno a Londra, il 30 giugno Berlino e, come detto, il 5 e 6 luglio a Milano. Tutte le date, neanche a dirlo, si preannunciano sold-out. Nei prossimi giorni saranno aggiunte anche nuove date a Città del Messico, San Paolo e Buenos Aires mentre, le date nordamericane del 2027, saranno invece annunciate nelle prossime settimane.

Quando e come acquistare i biglietti

I biglietti per le date europee di “Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour” saranno a disposione per gli iscritti al sito web U2.com da lunedì 2 novembre alle ore 10 a mercoledì 4 novembre alle ore 22. Una seconda prevendita, sempre riservata agli iscritti del sito sopra menzionato, inizierà martedì 3 novembre alle ore 10 per concludersi mercoledì 4 novembre alle ore 22. L’Artist Presale (a disposizione dei fan più stretti) sarà disponibile giovedì 5 novembre dalle ore 10 alle ore 22. La vendita generale, infine, partirà il 6 novembre alle ore 10 su U2.com, su www.livenation.it ma anche su ticketone.it.

Le indiscrezioni degli U2

“Non possiamo ancora svelare molto sulla prossima parte di The Greatest Show On Earth: stiamo ancora definendo i dettagli. Ma una cosa possiamo dirla: concluderemo il tour in Irlanda. Non c’è nessun altro posto in cui vorremmo essere per festeggiare”, ha dichiarato The Edge.

Gli U2, poco più di un mese fa (25 settembre), hanno festeggiato ill 50esimo anniversario dalla loro nascita con un concerto speciale per studenti e insegnanti della Mount Temple Comprehensive, la loro vecchia scuola, e con un’esibizione a sorpresa in Grafton Street a Dublino.