“I’m back tour”. Pitbull torna in Italia, le “teste calve” invadono l’Unipol Dome

Dopo oltre dieci anni dal suo ultimo concerto in Italia, PITBULL torna con il suo I’M BACK Tour per un un’unica imperdibile data nel nostro Paese: lunedì 9 novembre all’UNIPOL DOME di MILANO.

Dopo aver conquistato il Guinness World Record al BST Hyde Park di Londra per il più grande raduno di persone con calotte calve, Pitbull è pronto a portare anche in Italia i suoi più grandi successi, da Give Me Everything a Timber, passando per International Love e Fireball.

Mr. Worldwide porterà sul palco anche un nuovo capitolo della sua carriera con i brani di “PITCOIN”, il suo quattordicesimo album in studio, pubblicato il 9 ottobre. Con 24 nuovi brani, “PITCOIN” vede la partecipazione di artisti del calibro di KISS, Bon Jovi, Enrique Iglesias, Lil Jon, Jason Derulo, Akon, Wiz Khalifa, Ne-Yo e Gente de Zona. Un progetto che riflette lo spirito inconfondibile dell’artista: energia, contaminazione musicale e un’attitudine internazionale capace di unire pubblici e culture diverse.

RDS è media partner dell’evento.

PITBULL

Armando Christian Pérez, noto come Pitbull, è una superstar internazionale, vincitore di un GRAMMY Award, ambasciatore per l’istruzione, imprenditore e speaker motivazionale. Con miliardi di stream e visualizzazioni per i suoi video, oltre a centinaia di certificazioni oro e platino, la sua carriera rappresenta una delle più straordinarie nella storia della musica contemporanea.

Oltre al successo musicale, Pitbull ha costruito un solido impero imprenditoriale e in continua espansione. È fondatore dell’etichetta discografica Mr. 305 e del brand Voli 305 Vodka, oltre ad aver lanciato Globalization, un canale radiofonico su SiriusXM. Ha inoltre segnato un momento storico collaborando con la Florida International University (FIU) per rinominare lo stadio di football dell’università “Pitbull Stadium”, diventando così il primo artista negli Stati Uniti ad avere un impianto sportivo intitolato a suo nome.

Grande sostenitore dell’istruzione, Pitbull è cofondatore di SLAM! (Sports Leadership Arts Management), una rete di scuole pubbliche e gratuite riconosciuta a livello internazionale come modello di eccellenza formativa. Oggi SLAM! accoglie oltre 10.000 studenti in 14 scuole distribuite negli Stati Uniti.

LIL JON

Da oltre un decennio, Lil Jon è riconosciuto come una delle figure più influenti della musica contemporanea e della cultura pop. Artista multi-platino e vincitore di un Grammy Award, si è esibito davanti a centinaia di migliaia di fan, collaborando con protagonisti della scena internazionale come Usher, Ludacris, Afrojack, Steve Aoki, Pitbull, TLC (anche sul palco di American Idol), Becky G, Offset, LMFAO, Too $hort ed E-40.

Considerato uno dei principali pionieri del movimento “Crunk” e della sua diffusione a livello mainstream, Lil Jon ha iniziato a imporsi negli anni ’90 con i Lil Jon & The East Side Boyz, collezionando una serie di successi regionali prima di raggiungere la ribalta nazionale nel 2001 grazie ai brani Bia Bia e Put Yo Hood Up. Tra i progetti più rappresentativi figurano gli album “We Still Crunk!”, “Put Yo Hood Up”, “Kings of Crunk” e “Crunk Juice”, diventati punti di riferimento per il genere.

Ha firmato numerose produzioni di successo per artisti come Ciara, Ying Yang Twins, Ice Cube e molti altri. Nel corso degli anni ha inoltre collaborato con will.i.am, Miley Cyrus, Britney Spears, Bret Michaels, Travis Barker, Jennifer Lopez, Machine Gun Kelly e DJ Snake, dimostrando una versatilità capace di attraversare generi e generazioni.

Come frontman dei Lil Jon & The East Side Boyz ha venduto milioni di dischi, firmando hit crossover come Get Low e What U Gon’ Do, tra i brani hip-hop più iconici dei primi anni Duemila. La sua costante presenza nelle classifiche e nei club gli ha garantito un seguito internazionale, portandolo a esibirsi come DJ in Europa, Asia, Medio Oriente, Australia e nelle principali città degli Stati Uniti.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due premi BMI come Songwriter of the Year e undici Billboard Awards per i successi di Usher Yeah! e Lovers and Friends, oltre a un Grammy Award, un Radio Music Award, un BET Award, due MTV Video Music Awards e un American Music Award.