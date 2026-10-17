Jovanotti, chi è la moglie Francesca Valiani

Nella serata della prima del suo film, Jovanotti non poteva che essere protagonista. Sia sul red carpet sia in sala, durante la proiezione di “Lorenzo - L’incredibile avventura di Jovanotti”, il docufilm che racconta la sua storia di artista e di uomo, il cantautore si è preso la scena. Le foto dell’abbraccio con Gianni Morandi e Giuliano Sangiorgi, seguite da quelle insieme alla famiglia, con la moglie Francesca Valiani e la figlia Teresa Cherubini, hanno fatto il giro del web, trasformando il tappeto rosso della Festa del cinema di Roma in un momento emozionante.

Chi è Francesca Valiani

Nata l’11 giugno 1969 a Cortona, Francesca Valiani è una fotografa e negli ultimi anni ha realizzato diversi reportage sui tour di Jovanotti. Sebbene abbia sempre mantenuto un profilo basso rispetto alla notorietà del marito, lavora al suo fianco da anni. Nel 2012 ha pubblicato il libro “Tutti i giorni”, in cui ha raccolto una serie di scatti che raccontano la sua vita accanto al cantautore. Francesca Valiani è anche presidente della società Sole Luna, che si occupa delle attività legate al brand Jovanotti, dall’organizzazione dei tour fino al merchandising online.

La storia con Jovanotti

Jovanotti e Francesca Valiani si conoscono fin da ragazzi, come raccontò lei stessa a Vanity Fair anni fa: “Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio”. La loro relazione è iniziata nel 1994 e quattro anni dopo, il 13 dicembre, è nata la figlia Teresa. Nel 2008 Jovanotti e Francesca si sono sposati nella Cattedrale di Santa Maria Nuova a Cortona con la figlia musicista ad accompagnare la cerimonia con il violino. Nel corso degli anni, la famiglia è stata una grande fonte d’ispirazione per la musica di Jovanotti, che ha dedicato alla figlia “Per te” e “Chiaro di luna” alla moglie Francesca.